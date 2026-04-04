Richard defende dois pênaltis, e Ceará vence o Cuiabá 

Ler resumo

Juan Alano e Richard foram decisivos. Gabriel Silva / Ceara SC/Divulgação

O Ceará conquistou sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 ao bater o Cuiabá por 2 a 0, neste sábado (4), na Arena Pantanal. Em confronto válido pela terceira rodada, o time visitante contou com uma atuação inspirada do meia Juan Alano, autor dos dois gols, e duas intervenções cruciais de pênaltis do goleiro Richard para superar o adversário mato-grossense.

Com o triunfo fora de casa, o Ceará saltou para cinco pontos. Já o Cuiabá permanece estacionado nos dois pontos, próximo da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi marcado por um futebol abaixo das expectativas, com as duas equipes demonstrando falta de repertório criativo e excesso de erros de passe. O Dourado deteve o controle da posse de bola na maior parte do tempo, mas encontrou dificuldades para romper a postura reativa e bem postada do setor defensivo cearense.

A única oportunidade clara surgiu de uma falha na saída de bola do Ceará, que permitiu a Hernandes uma finalização bloqueada pela marcação, enquanto o time visitante tentava explorar contra-ataques lentos que raramente levavam perigo ao gol de João Basso.

A etapa final trouxe a emoção que faltou nos 45 minutos iniciais e começou com uma chance de ouro para os mandantes. Aos 13 minutos, Rodrigo Rodrigues foi derrubado na área por Richardson, mas parou na defesa do goleiro Richard, que utilizou o pé para evitar a abertura do placar.

O castigo veio aos 25 minutos, quando Fernandinho recebeu lançamento de João Gabriel, limpou a jogada e acionou Wendel Silva. O centroavante serviu Juan Alano, que, livre de marcação, empurrou para as redes. Pouco depois, aos 33, a dupla se repetiu. João Gabriel encontrou Alano na entrada da área, Wendel Silva fez o pivô e o camisa 10 finalizou com precisão para ampliar o marcador.

Aos 42 minutos, Richard voltou a acentuar o bom momento na carreira. Vinícius Peixoto foi derrubado por Luiz Otávio na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o arqueiro cearense defendeu a segunda penalidade da noite e ainda ficou com o rebote.

As equipes voltam suas atenções para competições regionais no meio de semana. O Cuiabá entra em campo já na terça-feira para medir forças com o Atlético-GO pela Copa Verde, buscando recuperação imediata e o fim do jejum de gols. Já o Ceará terá um desafio de peso na quarta-feira, quando enfrenta o Fortaleza no primeiro Clássico-Rei pela Copa do Nordeste.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 2 CEARÁ

CUIABÁ - Marcelo Carné; Raylan, João Basso, Calebe e Marlon; Raul, David Miguel e Pepê (Mateus Santos); Kauan Cristtyan (Gabriel Mineiro), Rodrigo Rodrigues (Vinícius Peixoto) e Hernandes. Técnico: Gustavo Almeida (auxiliar).

CEARÁ - Richard; Éder, Júlio César, Luizão e Alex Silva; Richardson (Luiz Otávio), Melk (João Gabriel), Juan Alano (Matheus Araújo) e Sánchez; Matheusinho (Wendel Silva) e Giulio (Fernandinho). Técnico: Mozart.

GOLS - Juan Alano, aos 25, e aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Richardson e Matheus Araújo (CEA).

ÁRBITRO - Afro Rocha De Carvalho Filho (PB).

PÚBLICO - 2.195 torcedores.

RENDA - R$ 28.179,00.