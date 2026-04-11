Rennes vence Angers (2-1) e ainda sonha com vaga em competição europeia

O Rennes entrou de vez na briga por vagas europeias após uma valiosa vitória por 2 a 1 sobre o Angers, neste sábado (11) pela 29ª rodada da Ligue 1.

Na parte inferior da tabela, Nantes e Auxerre empataram em 0 a 0 em uma partida que era crucial para a permanência de ambos na primeira divisão francesa.

Na sexta-feira, a disputa por um lugar no Top 3 - que classifica para a próxima Liga dos Campeões - ficou totalmente em aberto após a dura derrota do Monaco por 4 a 1 para o Paris FC e a vitória do Olympique de Marselha por 2 a 1 sobre o Metz.

Na noite deste sábado, no Roazhon Park, a equipe do Rennes, comandada pelo técnico Franck Haise, deu um grande passo na competição graças a uma vitória muito suada. Aproveitando o inesperado tropeço dos monegascos, o time subiu para a 5ª colocação, empatado em pontos com o Lille (ambos com 50), que enfrenta o Toulouse neste domingo.

Para o Auxerre (16º lugar, 24 pontos), a partida contra o Nantes (17º lugar, 19 pontos) era um confronto crucial na luta para escapar do rebaixamento.

Com este empate em 0 a 0, um resultado que não agradou a nenhum dos dois, as equipes mantêm uma diferença de cinco pontos entre si.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 10 de abril

Paris Football Club - Monaco 4 - 1

Olympique de Marselha - Metz 3 - 1

Sábado, 11 de abril

Auxerre - Nantes 0 - 0

Rennes - Angers 2 - 1

Domingo, 12 de abril

(12h15) Toulouse - Lille

Nice - Le Havre

(15h45) Lyon - Lorient

Quarta-feira, 13 de maio

(21h00) Brest - Strasbourg

Lens - PSG

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 63 27 20 3 4 61 23 38

2. Lens 59 28 19 2 7 54 27 27

3. Olympique de Marselha 52 29 16 4 9 58 38 20

4. Lille 50 28 15 5 8 45 34 11

5. Rennes 50 29 14 8 7 49 41 8

6. Monaco 49 29 15 4 10 50 43 7

7. Lyon 48 28 14 6 8 41 29 12

8. Strasbourg 43 28 12 7 9 46 34 12

9. Lorient 38 28 9 11 8 38 42 -4

10. Toulouse 37 28 10 7 11 39 35 4

11. Brest 36 28 10 6 12 37 43 -6

12. Paris Football Club 35 29 8 11 10 37 45 -8

13. Angers 33 29 9 6 14 25 39 -14

14. Le Havre 28 28 6 10 12 23 36 -13

15. Nice 27 28 7 6 15 33 55 -22

16. Auxerre 24 29 5 9 15 23 37 -14

17. Nantes 19 28 4 7 17 24 45 -21

18. Metz 15 29 3 6 20 26 63 -37

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