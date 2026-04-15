Uruguaio Hernan Heras sofreu críticas por parte dos vascaínos. Foto por MAURO PIMENTEL / / AFP

A derrota por 2 a 1 para o Audax Italiano pela Sul-Americana deixou os vascaínos na bronca com a arbitragem na última terça-feira (14). O Vasco teve dois jogadores expulsos, um em cada tempo, e segue sem vencer na competição continental.

Após a partida, o técnico Renato Portaluppi fez duras críticas ao árbitro Hernan Heras e à Conmebol em sua entrevista coletiva.

— Você vê uma arbitragem como a de hoje (terça), e aí o jogador muitas vezes perde a cabeça. A Conmebol será que vai multar o árbitro? Será que eles vão fazer esse estardalhaço sobre o árbitro? Da mesma maneira que fizeram comigo porque eu não fui para a Argentina? Então, dois pesos, duas medidas — disparou.