Renato Portaluppi lamenta morte de irmã antes de jogo do Vasco: "Eu queria estar presente"

Renato esteve presente no jogo, mesmo após a notícia. Matheus Lima / Vasco da Gama/Divulgação

Em meio a tantos jogos e viagens, Renato Portaluppi recebeu uma triste notícia antes de embarcar para Belém, onde o Vasco jogou na terça-feira (21), pela Copa do Brasil, e venceu o Paysandu por 2 a 0. Íris Portaluppi, irmã do treinador, faleceu na segunda (20). Ela era uma das mais velhas dos 12 irmãos do técnico.

Antes da partida, Renato falou sobre o luto que estava vivenciando e se emocionou:

— Difícil nessas horas, né? Eu era muito apegado à minha irmã. Infelizmente, na decolagem, antes de desligar o telefone, entrou a mensagem que ela havia falecido. Eu queria estar presente, mas a família toda está lá. Sou um profissional, hoje estou aqui, vou procurar da melhor maneira possível me entregar, juntamente do meu grupo, para a gente conseguir um bom resultado. Infelizmente, essas coisas acontecem — lamentou Renato ao SporTV.

A irmã vivia em Bento Gonçalves e já havia ido na Arena do Grêmio, quando Renato era treinador do Tricolor.

Empatia pelo momento

A única filha de Renato, a influenciadora Carol Portaluppi, publicou um story no Instagram pedindo empatia neste momento.

— Ontem a gente perdeu uma tia minha, a irmã do meu pai. É um momento muito sofrido, de muita dor. O meu pai está sentindo muito, e me preocupa muito ele não ter tempo para viver o luto, porque hoje tem jogo. Ele está em Belém, nessa correria de jogo e tudo mais — desabafou.

Carol pediu que os torcedores levassem o contexto em consideração ao avaliar o desempenho do técnico.

— Eu queria muito pedir para as pessoas terem empatia nesse momento, independente do resultado. De coração, eu realmente fico muito preocupada.