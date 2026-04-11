Esportes

Procedimento disciplinar

Renato Portaluppi entra na mira da Conmebol por ausência na estreia do Vasco na Sul-Americana

Clube carioca terá 15 dias para explicar falta do treinador, sem impedidomentos aparentes, em partida na Argentina

Estadão Conteúdo

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