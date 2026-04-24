Renato Portaluppi é suspenso pela Conmebol por ausência em jogo do Vasco na Sul-Americana

Renato é suspenso por três jogos. Matheus Lima / Vasco

A Conmebol concluiu o processo disciplinar contra Renato Portaluppi e anunciou a suspensão do técnico do Vasco por três jogos da Sul-Americana. A punição é referente à ausência do treinador na partida contra Barracas Central, na estreia da competição, em Buenos Aires.

Na ocasião, Renato ficou no Rio de Janeiro com os jogadores titulares. Com isso, o auxiliar Marcelo Salles foi o responsável por comandar a equipe na Argentina, onde o confronto terminou empatado em 0 a 0.

O Vasco chegou a formalizar uma defesa ao treinador junto a Conmebol. No entanto, Renato foi punido com base no artigo 11 do Código Disciplinar da entidade, que trata dos "princípios de conduta".

Provocação

Pesou para a decisão as declarações de Renato após a derrota do Vasco para o Audax Italiano-CHI, pela segunda rodada da Sul-Americana. O jogo foi marcado por polêmicas de arbitragem

— Você vê uma arbitragem como a de hoje (terça), e aí o jogador muitas vezes perde a cabeça. A Conmebol será que vai multar o árbitro? Será que eles vão fazer esse estardalhaço sobre o árbitro? Da mesma maneira que fizeram comigo porque eu não fui para a Argentina? Então, dois pesos, duas medidas — disparou.