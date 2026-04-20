Rede de prostituição que envolvia empresários e jogadores do Campeonato Italiano é desmantelada

A polícia financeira de Milão desmantelou nesta segunda-feira, 20, uma rede milionária de prostituição que operava na cidade e que tinha, entre clientes, jogadores do Campeonato Italiano e empresários. De acordo com as investigações, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 7 milhões (1,2 milhões de euros).

Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, os criminosos se passavam por uma empresa de promoção de eventos que oferecia pacotes que começavam com noites em locais exclusivos da cidade italiana (em boates exclusivas e hotéis de luxo) e terminavam com serviços sexuais. Para acessarem os serviços, os clientes gastavam valores milionários que iam direto para a rede criminosa.

Ainda de acordo com o Gazzetta dello Sport, quatro suspeitos de integrarem o esquema foram presos. Eles foram indiciados pela Procuradoria de Milão por lavagem de dinheiro exploração prostituição. Além disso, foram apreendidos vários documentos que comprovam como o grupo atuava e detalhavam o recrutamento de acompanhantes de luxo e a maneira como as mulheres eram atraídas para os eventos.