Real Sociedad vence Atlético de Madrid nos pênaltis e conquista a Copa do Rei da Espanha

A Real Sociedad conquistou a Copa do Rei neste sábado (18), ao derrotar o Atlético de Madrid por 4 a 3 nos pênaltis na final, após um empate em 2 a 2 nos 120 minutos.
O goleiro da Real Sociedad, Unai Marrero, foi o herói da conquista, defendendo as cobranças de Alexander Sorloth e Julián Álvarez.
Pablo Marín marcou no pênalti decisivo, que deu a vitória à Real Sociedad após uma partida em que o time basco chegou a estar duas vezes na frente do placar.
Os gols do jogo
Ander Barrenetxea abriu o placar com o gol mais rápido da história das finais da Copa do Rei, com apenas 15 segundos de jogo. Ademola Lookman empatou aos 18 minutos, e o capitão da Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, colocou a equipe em vantagem.
Mas, nos acréscimos do segundo tempo, Julián Álvarez marcou o gol de empate, levando a partida para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis.
Goleiro brilha nos pênaltis
Na prorrogação, a igualdade permaneceu. O título veio nos pênaltis, por 4 a 3, com duas defesas do goleiro da Real Sociedad. Nico González, Thiago Almada e Álex Baena fizeram para o Atlético, mas Unai Marrero defendeu as cobranças de Sorloth e Álvarez.
Juan Musso pegou o chute de Orri Steinn Óskarsson. Carlos Soler, Luka Sucic, Aihen Muñoz e Pablo Marín converteram para a Real Sociedad.
Esta é a quarta conquista do time no torneio, após as vitórias em 1909, 1986/87 e 2019/20. O Atlético de Madrid permanece com 10 títulos, o último em 2012/13.