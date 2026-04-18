Real Sociedad cede empate ao Atlético de Madrid, mas vence nos pênaltis e leva a Copa do Rei

A Real Sociedad é a campeã da Copa do Rei da Espanha da temporada 2025/26. A equipe basca ficou na frente no placar duas vezes, mas sofreu o empate por 2 a 2 com o Atlético de Madrid, beste sábado, em Sevilha.

Na prorrogação, a igualdade permaneceu. O título veio nos pênaltis, por 4 a 3, com duas defesas do goleiro Unai Marrero. É a quarta conquista do time no torneio, após as vitórias em 1909, 1986/87 e 2019/20. O Atlético de Madrid permanece com 10 títulos, o último em 2012/13.

O atacante Ander Barrenetxea não havia marcado ainda na Copa do Rei. Bastaram 14 segundos para que ele saísse do jejum, justamente na decisão. Foi o gol mais rápido da história das finais do torneio. A marca era de Manuel Badenes, que marcou aos 17 segundos pelo Valencia em 1952.

Após a saída de bola, a Real Sociedad buscou um lançamento longo, que encontrou Gonçalo Guedes na esquerda. O português fez o cruzamento em cima de uma desarrumada defesa do Atlético. Quem marcava na área era Giuliano Simeone, que apenas assistiu a Barrenetxea, de 1,78 metro, subir para cabecear para as redes.

O time de Diego Simeone tentou manter a calma e administrou mais a posse de bola. O empate veio quando a defesa da Real Sociedad deu espaço a Ademola Lookman. Griezmann encontrou o nigeriano desmarcado na entrada da área. O atacante encheu o pé canhoto para estufar a rede adversária, aos 18 minutos.

O equilíbrio regeu o restante do primeiro tempo. Não seria injusto se os times fossem aos vestiários em igualdade. Foi um banho de água fria para o Atlético, portanto, quando o goleiro Juan Musso dividiu no ar com Gonçalo Guedes na área e cometeu pênalti, aos 45 minutos. Oyarzabal cobrou bem e recolocou a Real Sociedad na frente.

O Atlético voltou do intervalo apressado. O time se lançava ao ataque, mas sofria para finalizar. E ainda mais para acertar o alvo. Já a Real Sociedad tinha tranquilidade para administrar o jogo e se mantinha segura com uma defesa bem postada.

O argentino Julián Alvarez brilhou para empatar o jogo de novo. Aos 38 minutos do segundo tempo, o Atlético de Madrid mantinha a pressão. Após cruzamentos sem sucesso, a bola sobrou para o atacante na entrada da área. Ele ajeitou o corpo e chutou no ângulo.

O time de Madri chegou a perder chances de virar, com Álex Baena, Alexander Sorloth e Johnny Cardoso em diferentes oportunidades. A tranquilidade da Real Sociedad não existia mais. A equipe sofria e se salvava apenas nas falhas do Atlético.

A ida para a prorrogação foi um alívio. A Real Sociedad conseguiu voltar para o jogo e começou com domínio das ações. O time teve a melhor chance, com grande defesa de Musso. Na sequência, Alvarez devolveu, com um chute na trave. Na sequência, o jogo ficou amarrado.

Nos pênaltis, Nico González, Thiago Almada e Álex Baena fizeram para o Atlético, mas Unai Marrero defendeu as cobranças de Sorloth e Alvarez.

Juan Musso pegou o chute de Orri Steinn Óskarsson. Carlos Soler, Luka Sucic, Aihen Muñoz e Pablo Marín converteram para a Real Sociedad.

GRIEZMANN TENTA NOVA TAÇA COM ATLÉTICO NA CHAMPIONS LEAGUE

Antoine Griezmann vive seus últimos jogos no Atlético de Madrid antes de ir para o Orlando City, da MLS. Foram 12 anos no clube, com um breve hiato no qual defendeu o Barcelona. Curiosamente, o francês havia se profissionalizado no adversário deste sábado. Ele atuou pela Real Sociedad de 2009 a 2014.