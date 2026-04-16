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Real Madrid prepara mudanças e treinador pode sair após eliminação na Champions, diz jornal 

Ambiente no Santiago Bernabéu é de revisão geral, com dirigentes analisando elenco, comissão técnica e planejamento esportivo

Zero Hora

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