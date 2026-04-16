Real Madrid prepara mudanças e treinador pode sair após eliminação na Champions, diz jornal 

Desempenho do Real Madrid não foi suficiente em Munique. KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

A eliminação nas quartas de final da Champions League deve mexer nos bastidores do Real Madrid para a próxima temporada. O clube espanhol deve terminar sem nenhum título conquistado e Álvaro Arbeloa não deve ser mais o treinador da equipe, de acordo com o The Athletic.

Em uma matéria de bastidores da eliminação para o Bayern de Munique, publicada nesta quinta-feira (16), o jornal afirma que o clube começa a planejar uma reformulação para a próxima temporada, que deve passar pelo treinador.

A reportagem ainda conta que o ambiente no Santiago Bernabéu é de revisão geral, com dirigentes analisando elenco, comissão técnica e planejamento esportivo.

Segundo o jornal, o treinador "provavelmente será demitido" no meio de 2026, mas seguirá no cargo até lá por ser "um homem do clube" e por "não fazer sentido contratar um novo treinador agora, com tão pouco em jogo".

Arbeloa assumiu o cargo em janeiro, substituindo Xabi Alonso. O ex-defensor, no entanto, não obteve os resultados esperados. A derrota por 4 a 3 para o Bayern foi a sétima do treinador, uma a mais do que no período com o antigo.

— Não me preocupa em absoluto e entenderei perfeitamente todas as decisões que possa tomar o clube. Neste momento, não estou pensando em nada disso. É uma decisão do clube, e sou funcionário do clube — afirmou o técnico após o jogo em Munique.

O Real Madrid foi eliminado da Copa do Rei, logo na estreia de Arbeloa, no dia 14 de janeiro, para o Albacete, da segunda divisão. No Espanhol, o Real está a nove pontos do líder Barcelona, a sete rodadas do fim.