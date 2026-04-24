RB Leipzig vence Union Berlin (3-1) e se consolida na zona da Champions

O RB Leipzig, atualmente terceiro colocado na tabela da Bundesliga, deu um passo significativo para garantir seu retorno à Liga dos Campeões da Europa com uma vitória por 3 a 1 sobre o Union Berlin nesta sexta-feira (24), na abertura da 31ª rodada do campeonato alemão.

Max Finkgraefe (22'), o brasileiro Rômulo (25') e Ridle Baku (63') marcaram os gols do Leipzig, enquanto o holandês Danilho Doekhi descontou para os visitantes (78').

Graças a esta vitória, o Leipzig chega agora aos 62 pontos, reduzindo a diferença para apenas dois pontos em relação ao Borussia Dortmund (2º colocado, 64 pontos), que vai receber o Freiburg (7º lugar) no domingo.

A disputa pela vice-liderança é agora o principal objetivo no topo da tabela, já que o Bayern de Munique já garantiu o título do campeonato no último domingo.

Além disso, o Leipzig abre oito pontos de vantagem sobre a primeira equipe fora da zona de classificação para a Champions League, o Hoffenheim (5º), que pode reduzir a diferença para cinco pontos caso vença no sábado, fora de casa, o Hamburgo (14º).

Enquanto isso, o Union Berlin (11º) ocupa uma posição confortável no meio da tabela, embora ainda não tenha conseguido garantir definitivamente a sua permanência na primeira divisão.

A equipe sofre também a sua segunda derrota em dois jogos sob o comando de Marie-Louise Eta, a primeira treinadora mulher a atuar em um clube de uma das principais ligas da Europa.

No sábado, o campeão Bayern vai entrar em campo na visita ao Mainz com o foco totalmente voltado para a crucial viagem da próxima terça-feira a Paris, para enfrentar o PSG no jogo de ida das semifinais da Champions League.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília)

Sexta-feira, 24 de abril

RB Leipzig - Union Berlin 3 - 1

Sábado, 25 de abril

(10h30) Mainz - Bayern de Munique

Colônia - Bayer Leverkusen

Augsburg - Eintracht Frankfurt

Heidenheim - St Pauli

Wolfsburg - B. Mönchengladbach

(13h30) Hamburgo - Hoffenheim

Domingo, 26 de abril

(10h30) Stuttgart - Werder Bremen

(12h30) Borussia Dortmund - Freiburg

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 79 30 25 4 1 109 29 80

2. Borussia Dortmund 64 30 19 7 4 61 31 30

3. RB Leipzig 62 31 19 5 7 62 38 24

4. Stuttgart 56 30 17 5 8 62 42 20

5. Hoffenheim 54 30 16 6 8 59 44 15

6. Bayer Leverkusen 52 30 15 7 8 60 41 19

7. Freiburg 43 30 12 7 11 44 48 -4

8. Eintracht Frankfurt 42 30 11 9 10 55 57 -2

9. Augsburg 36 30 10 6 14 38 54 -16

10. Mainz 34 30 8 10 12 36 45 -9

11. Union Berlin 32 31 8 8 15 35 55 -20

12. Colônia 31 30 7 10 13 44 51 -7

13. B. Mönchengladbach 31 30 7 10 13 36 50 -14

14. Hamburgo 31 30 7 10 13 33 48 -15

15. Werder Bremen 31 30 8 7 15 35 53 -18

16. St Pauli 26 30 6 8 16 26 51 -25

17. Wolfsburg 24 30 6 6 18 41 66 -25

18. Heidenheim 19 30 4 7 19 33 66 -33

./bds/dwi/mw/dr/ma/aam