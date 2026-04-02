Ravens serão adversários dos Cowboys em partida da NFL no Maracanã, segundo imprensa americana 

A partida da NFL no Brasil em 2026 será no Rio de Janeiro e já tem o Dallas Cowboys como um dos times confirmados. O adversário será o Baltimore Ravens, de acordo com a repórter Giana Han, do portal Baltimore Banner.
A jornalista ainda informa que o jogo será na Semana 3, ou seja, ocorrerá entre 24 e 28 de setembro, no Maracanã. A temporada regular começa no dia 9 do mesmo mês.
Confirmando-se a data e o jogo, o Brasil tem tudo para ter mais um grande espetáculo de futebol americano. Os Cowboys são a franquia mais valiosa do mundo, enquanto os Ravens contam com Lamar Jackson, quarterback que já foi eleito duas vezes MVP da NFL.
Nas ocasiões anteriores, os jogos ocorreram em São Paulo, na Arena do Corinthians. Primeiro, em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram, depois, em 2025, foi a vez de Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs.
Ingressos estarão disponíveis em breve no site nfl.com/Rio.