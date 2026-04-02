Ravens serão adversários dos Cowboys em partida da NFL no Maracanã, segundo imprensa americana 

Joey Pulone / Baltimore Ravens Photos

A partida da NFL no Brasil em 2026 será no Rio de Janeiro e já tem o Dallas Cowboys como um dos times confirmados. O adversário será o Baltimore Ravens, de acordo com a repórter Giana Han, do portal Baltimore Banner.

A jornalista ainda informa que o jogo será na Semana 3, ou seja, ocorrerá entre 24 e 28 de setembro, no Maracanã. A temporada regular começa no dia 9 do mesmo mês.

Confirmando-se a data e o jogo, o Brasil tem tudo para ter mais um grande espetáculo de futebol americano. Os Cowboys são a franquia mais valiosa do mundo, enquanto os Ravens contam com Lamar Jackson, quarterback que já foi eleito duas vezes MVP da NFL.

Ingressos estarão disponíveis em breve no site nfl.com/Rio.

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