Raicca Ventura mantém 100% no skate park e dispara na liderança do STU

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A rotina da temporada: título de Raicca Ventura Pablo Vaz / Divulgação/STU

O mau tempo em Florianópolis, que adiou por mais de três horas, as finais da terceira etapa do STU National, acabou levando as finais para o final de tarde e início da noite do domingo (26).

Campeã dos eventos em Porto Alegre e Criciúma, a paulista Raicca Ventura voltou a garantir o lugar mais alto do pódio e disparou ainda mais na busca pelo título da temporada nacional.

— Feliz demais, claro, mas não foi nada fácil. Errei minhas três primeiras voltas e falei: "Meu Deus, Raicca! O que está acontecendo?! Vai lá e acerta!" Concentrei, deixei o nervosismo de lado, fui lá e acertei. Tinha essa linha no pé, adicionando algumas manobras em relação à semifinal. Acabou dando tudo certo. Mas queria enaltecer o nível do skate apresentado hoje por todas as meninas aqui, cada vez mais alto — disse a skatista de 19 anos, que em 2024 se sagrou campeã mundial.

O pódio ainda teve a também paulista Dora Varella, que nas duas etapas anteriores havia terminado em quarto lugar, e a catarinense Isadora Pacheco, que repetiu a terceira colocação de Criciúma.

Masculino decidido no "VAR"

O pódio do park. Pablo Vaz / Divulgação/STU

Já na disputa masculina, o local Nicolas Falcão chegou a ser anunciado como vencedor, com a nota 93,25. Porém, o paulista Miguel Leal pediu revisão da sua última volta, na qual tinha recebido um 93,03.

No skate, cada atleta tem direito a um “REV” por etapa, num total de dois durante todo circuito. Os cinco juízes avaliaram e a decisão de 4 votos a 1 a favor de Miguel, com a nota subindo para 93,36, o que lhe deu o título da etapa catarinense.

— O Nicolas fez um rolê muito bom também, mas achei que minha volta foi melhor que a dele, pedi o ‘REV’ e deixei na mão dos juízes. E deu certo. Acabou que meu primeiro título de STU foi desta forma, mas com um significado enorme para mim. Feliz demais, porque é um evento que acompanho desde pequeno, do qual sempre quis fazer parte. Sempre vi minhas inspirações andando aqui e hoje estou no meio de muitos deles. Vencer é muito gratificante — comemorou Miguel, que em Porto Alegre chegou em quinto.

O pódio ainda teve o experiente catarinense Pedro Barros, campeão mundial em 2018 e vice-campeão olímpico em Tóquio-2020, que vinha de vitória em Porto Alegre e quinta posição em Criciúma.

Confira os resultados finais do Park:

Feminino:

Raicca durante apresentação em Florianópolis. Pablo Vaz / Divulgação/STU

1ª – Raicca Ventura (SP) – 88,66

2ª – Dora Varella (SP) – 85,02

3ª – Isadora Pacheco (SC) – 83,53

4ª – Fernanda Tonissi (SP) – 81,64

5ª – Érica Leguizamon (SC)– 81,00

6ª – Yndiara Asp (SC) – 80,00

Masculino:

1º – Miguel Leal (SP) – 93,36

2º – Nicolas Falcão (SC) – 93,25

3º – Pedro Barros (SC) – 90,89

4º – Thomas Augusto (POR) – 90,12

5º – Victor Ikeda (SP) – 89,03

6º – Vicente Rigobello (SC) – 50,00