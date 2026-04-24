Rafa Jódar surpreende Alex de Minaur e se coloca no caminho de João Fonseca no Madrid Open

João Fonseca teve duas 'boas' notícias no Madrid Open nesta sexta-feira. Além de contar com o abandono do croata Marin Cilic em sua estreia na competição a nível ATP 1000, ainda escapou de um Top 10 na próxima rodada ao ver o jovem Rafael Jódar surpreender e eliminar o favorito Alex de Minaur, oitavo do mundo, e se colocar em seu caminho em duelo do domingo. O brasileiro vem de seis derrotas seguidas para adversários entre os 10 melhores do ranking.

Engana-se, porém, que João Fonseca vai ter vida fácil quando entrar em quadra buscando a vaga nas oitavas de final. Jódar tem somente 19 anos, mas vem se destacando nos últimos dias. A prova vem dos tranquilos 6/1 e 6/3 sobre De Minaur. Ainda jogará com a torcida contra.

Foi o primeiro triunfo do 'tenista da casa' diante de um oponente do Top 10. Aos 19 anos, Jódar soma 10 vitórias nos últimos 11 jogos, perdendo apenas para Alexander Fils nas semifinais em Barcelona, após três sets.

"Foi loucura, sabe? Sentimentos loucos. Estou superfeliz por conquistar minha segunda vitória aqui em Madri, no meu torneio de casa, onde eu costumava vir quando era criança. Eu costumava assistir a todos esses jogadores top das arquibancadas. Agora, poder jogar aqui na quadra central significa muito para mim", disse Rafa, como é carinhosamente chamado o espanhol.

Jódar necessitou somente de 1h15 para desbancar o australiano. O espanhol começou o jogo em alta intensidade e logo abriu 2 a 0. De Minaur ainda devolveu a quebra, mas novamente perdeu o serviço, no quarto game, e jamais conseguiu se recuperar, perdendo a parcial por 6 a 3.

O segundo set foi um passeio de Jódar, para delírio da torcida espanhola. Depois de um primeiro game longo, no qual quebrou na quarta oportunidade, o jovem viu o australiano desanimar e logo ficar atrás em 3 a 0. De Minaur ainda devolveu a quebra para anotar o ponto de honra, levando outros três em sequência e se despedindo com 6 a 1.