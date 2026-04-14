Racing e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo ocorre no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda.
Escalações para Racing x Botafogo
Racing: Cambeses; Cannavó, Di Cesare, Rojo e García Basso; Sosa, Solari, Adrián Fernández e Zuculini; Baltasar Rodríguez e Maravilla Martínez. Técnico: Gustavo Costas.
Botafogo: Raul; Vitinho, Bastos, Barboza e Hernández (Caio Roque); Danilo, Medina e Montoro (Villalba); Santi Rodríguez (Edenílson), Barrera (Matheus Martins) e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
Arbitragem para Racing x Botafogo
Cristián Garay (CHI), auxiliado por Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI). VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).
Onde assistir a Racing x Botafogo
- A Paramount+ anuncia a transmissão.