Quem era Mara Flávia Araújo, atleta brasileira morta durante prova de triatlo nos Estados Unidos

Mara Flávia Araújo, 38 anos, morava em São Paulo. Instagram @maraflavia / Reprodução

A brasileira Mara Flávia Araújo, 38 anos, morreu neste sábado (18) durante a prova de triatlo Ironman Texas, nos Estados Unidos. O corpo foi encontrado no Lago Woodlands, que fazia parte da travessia da etapa de natação do evento, e foi retirado da água por volta das 9h, segundo o canal FOX. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Com mais de 58 mil seguidores nas redes sociais, a atleta compartilhava sua rotina de treinos e conquistas. Moradora de São Paulo desde 2019, era formada em Jornalismo e atuava como assessora de comunicação do Procon-SP.

Mara Flávia praticava triatlo desde 2019 e já havia participado de outras provas do circuito. Em uma publicação, contou que havia conquistado a terceira colocação no Triatlo Brasília, vencido duas edições do GP Brasil e obtido duas classificações mundiais para o Ironman 70.3.

"Aproveite essa viagem no trem-bala que é a vida. E, mesmo com a velocidade da máquina ofuscando a paisagem, olhe pela janela, pois a qualquer momento o trem te deixará na estação eterna", escreveu em uma postagem no Instagram há quatro dias.

De acordo com autoridades, o desaparecimento de Mara Flávia foi comunicado por volta das 6h, ainda no início da prova. As equipes iniciaram imediatamente as buscas na água.