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Depois de atropelar o número 8 do mundo, espanhol será adversário de João Fonseca; veja quem é

Junto com brasileiro, jovem de 19 anos é o único tenista nascido em 2006 com título de torneio em nível ATP 

Nicholas Lyra

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