Jódar tem nove vitórias em 10 jogos no saibro na carreira. JAVIER SORIANO / AFP

O duelo da terceira rodada do Masters 1000 de Madrid marcará o encontro de duas das maiores promessas da nova geração do tênis mundial. João Fonseca vai encarar o espanhol Rafael Jódar, também de 19 anos, e que já alcança números impressionantes, especialmente no saibro.

Vindo de uma das escolas mais tradicionais do esporte, Jódar tem carreira curta, mas com ótimos resultados. Em abril, disputou seu primeiro torneio de nível ATP no saibro, em Marrakech, no Marrocos, e saiu campeão perdendo apenas um set.

Assim, ele se tornou apenas o segundo tenista do circuito nascido em 2006 a conquistar um título desse nível. Só João Fonseca, com os títulos de Buenos Aires e da Basileia, detinha a marca.

A evolução de Jódar é muito rápida e — impressionante. O título em Marrakech veio apenas nove meses depois de seu primeiro título de nível Challenger, em Creta, na Grécia.

Hoje, Jódar ocupa a posição 42 no ranking de simples da ATP. Mas a tendência é que o fenômeno espanhol siga galgando posições no ranking, especialmente se mantiver o alto nível de tênis que vem apresentando em Madrid.

Recorde no saibro

Após o título em Marrakech, a semifinal em Barcelona, e a vitória na primeira rodada de Madrid, Jódar atingiu uma marca impressionante no saibro. Somou nove vitórias nos primeiros 10 jogos no piso na carreira, à frente de nomes consagrados, como o conterrâneo Rafael Nadal (veja abaixo).

Para chegar à terceira fase do Masters 1000 de Madrid, Jódar teve mais uma atuação impressionante. Atropelou o número 8 do mundo, o australiano Alex de Minaur, e venceu em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/1. Antes, havia vencido o holandês Jesper de Jong na primeira rodada.

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