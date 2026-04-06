Quem é o brasileiro que fez estreia pelo Bayern aos 17 anos e está na mira da Seleção de Portugal

Maycon (E) fez sua estreia numa goleada do Bayern. Bayern Munique / Divulgação

Atuar na Europa é o sonho de qualquer jogador de futebol. Iniciar a carreira em um clube gigante aos 17 anos é raro. Pois um brasileiro conseguiu isso em 2026 com a camisa do Bayern de Munique.

O meia Maycon Cardozo estreou na goleada por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, no Allianz Arena, no dia 6 de março. Ele entrou no segundo tempo, aos 16 minutos. Durante os 29 minutos que esteve em campo, deu 12 passes certos, fez um drible e sofreu duas faltas.

Nessa semana, o jornal alemão Bild revelou que Maycon está no radar da Seleção de Portugal. Ele tem dupla cidadania. A federação lusa monitora o jovem há algum tempo e tem interesse em contar com o atleta do Bayern futuramente. A CBF admite saber do interesse português.

Questionado sobre a situação, o jovem afirmou ao canal Goat:

– Meu sonho é jogar pela Seleção Brasileira, mas estou preparado para ouvir os dois lados se for o caso.

Uma eventual convocação do garoto para a seleção portuguesa não significaria uma perda imediata para o Brasil. A Fifa diz que um jogador com dupla nacionalidade fica vinculado definitivamente a uma seleção apenas após atuar em partidas oficiais pela equipe principal. Até lá, convocações para amistosos e equipes de base não fechariam as portas para Maycon realizar o sonho de vestir a amarelinha.

Porém, mesmo em caso de estreia oficial por Portugal, Maycon ainda poderia defender o Brasil no futuro. Para isso, antes dos 21 anos, não poderá ter jogado mais do que três partidas oficiais, não ter disputado grandes torneios como Copa do Mundo ou fique ao menos três anos sem novas convocações.

Maycon é filho do ex-atacante Douglas Cardozo, revelado pelo Santos, com passagem pelo Goiás e pelo futebol tailandês. Douglas foi campeão brasileiro pelo Peixe em 2002.

A promessa brasileira é natural de São Paulo, mas fez as categorias de base na Tailândia enquanto seu pai defendia as cores do Buriram United. Em 2025, jogando pelo Bangkok Christian College, o meia chamou a atenção do Bayern de Munique no World Squad, programa de desenvolvimento do clube.

Assim, trocou a Ásia pelo Velho Continente e se tornou o 14º brasileiro a vestir a camisa do clube alemão. A maioria chegou à Alemanha após ter a carreira consolidada, sendo que nove jogaram Copa do Mundo. Quatro deles, inclusive, foram campeões: Mazinho, Jorginho, Paulo Sérgio e Lúcio.

Esse histórico de grandes nomes aumenta a pressão sobre o jovem brasileiro de 17 anos que hoje dá seus primeiros passos no gigante alemão. Mas também pode servir de estímulo, já que 11 dos 13 antecessores tiveram passagens pela Seleção Brasileira.

Brasileiros na história do Bayern

Bernardo (1991)

Volante bicampeão brasileiro pelo São Paulo, campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, também teve passagem no Inter em 1990, por empréstimo. Fez seis jogos com a amarelinha. No Bayern, atuou apenas cinco vezes.

Mazinho (1991-1995)

Bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, ganhou uma Copa América e a Copa do Mundo de 1994 pelo Brasil. Atuava como meia e lateral-direito. Não teve grandes atuações com a camisa do Bayern, mas foi campeão alemão em 1994.

Jorginho (1992-1994)

Lateral-direito que fez parte do Tetra de 1994. Foi bicampeão brasileiro, em 1987 com o Flamengo e em 2000 com o Vasco. Pelo Bayern, fez 80 jogos e foi campeão alemão uma vez.

Élber (1997-2003)

Élber é ídolo no Bayern em função da longa lista de títulos, incluindo quatro Bundesligas e uma Champions League. Centroavante deixou o clube com 139 gols em 266 partidas. Também teve passagens pela Seleção.

Paulo Sérgio (1999-2002)

Outro campeão mundial nos EUA em 1994. O meia participou de 125 partidas e marcou 34 gols pelo Bayern. Foi figura importante na conquista da Champions de 2001.

Zé Roberto (2002-2009)

Colecionou 10 taças pelo clube alemão. Virou ídolo por lá. Pela Seleção, jogou as Copas de 2006 e 2010. Teve passagem pelo Grêmio entre 2012 e 2014: participou de 118 jogos e marcou 15 gols com a camisa tricolor.

Lúcio (2004-2009)

Com direito a gol na final, o zagueiro foi peça-chave do Bayern que venceu a Champions em 2001. No ano seguinte, foi Penta com o Brasil. Lúcio se destacou no Inter no final dos anos 1990 antes de ir para a Europa. Pelo Colorado foram 53 jogos e cinco gols.

Breno (2008-2012)

Zagueiro surgido no São Paulo, foi campeão brasileiro com o Tricolor em 2007. No Bayern, conquistou três títulos nacionais.

Rafinha (2011-2019)

Com 15 taças nacionais e uma Champions League, o lateral-direito foi um dos mais vitoriosos pelo clube de Munique. Na sua passagem pelo Grêmio, entrou em campo 43 vezes e conquistou o Estadual de 2021.

Luiz Gustavo (2011-2013)

Volante do Brasil na Copa do Mundo de 2014, o volante esteve em campo pelo Bayern em 100 oportunidades e conquistou quatro títulos, incluindo a Champions League de 2013. Atualmente joga pelo Athletico e está com 38 anos.

Dante (2012-2015)

O zagueiro, que chegou a ser titular do Brasil na Copa do Mundo de 2014, fez 133 jogos no gigante alemão e colecionou 11 troféus pelo clube, incluindo a Champions de 2013 em cima do maior rival. Hoje tem 42 anos e defende o Nice, da França.

Douglas Costa (2015-2017)

Ponta oriundo da base do Grêmio, o meia viveu seu auge na Alemanha, com seis taças levantadas. Um ano após deixar o clube defendeu o Brasil na Copa do Mundo na Rússia. Após sucesso em outros clubes na Europa, voltou ao Grêmio em 2021, mas decepcionou, participando da campanha do rebaixamento. Hoje, aos 35 anos, atua na quarta divisão da Itália, pelo Chievo Verona.

Philippe Coutinho (2019-2020)