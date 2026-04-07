Quem é Arthur Rinderknech, adversário de João Fonseca no Masters 1000 de Monte Carlo

Arthur Rinderknech é um bom sacador. Reprodução / Instagram / @arthurrinder

João Fonseca terá pela frente na segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo um adversário que tem o saque como grande qualidade. O francês Arthur Rinderknech, 30 anos, é o atual número 27 do ranking mundial e pode apresentar problemas para o brasileiro, atual 40 do mundo.

Eles se enfrentam na manhã desta quarta-feira (8), não antes das 7h10min (horário de Brasília). O duelo promete ser equilibrado e vale vaga para enfrentar Daniil Medvedev ou Matteo Berrettini na próxima fase.

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No cenário profissional desde 2018, Rinderknech ainda não conquistou nenhum título de simples. Seu melhor ranking foi a 26ª posição, em janeiro deste ano.

Como principais qualidades do francês estão o saque, que é considerado muito sorte, e golpes firmes do fundo da quadra. Aliado a isso, Rinderknech consegue subir bem na rede para finalizar os pontos.