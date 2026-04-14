Quem é Arthur Rinderknech, adversário de João Fonseca no ATP 500 de Munique

Rinderknech foi derrotado por João na semana passada. Reprodução / Instagram / @arthurrinder

João Fonseca terá pela frente na segunda rodada do ATP 500 de Munique, na Alemanha, um adversário que ele derrotou recentemente. O brasileiro reencontrará o francês Arthur Rinderknech, 30 anos, atual número 26 do mundo.

João e Rinderknech duelaram na segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo na última semana. O carioca de 19 anos fez 2 sets a 1 (7/5, 4/6 e 6/3) e seguiu sua caminhada no torneio monegasco.

No cenário profissional desde 2018, Rinderknech ainda não conquistou nenhum título de simples. Seu melhor ranking é o atual — 26º. Curiosamente, disputou sua primeira final de Masters 1000 contra seu primo, Valentin Vacherot, mas acabou derrotado pelo parente em Xangai.

Ele cresceu com Juan Carlos Ferrero como principal ídolo, mas passou a admirar Juan Martin del Potro ao decorrer da carreira.

— Ele é meu jogador favorito. É o tipo de cara em quem eu me inspiro para desenvolver meu jogo. É a maneira como ele se movimenta, sendo alto, e como ele simplesmente dispara aquele forehand. É inacreditável quando ele está inspirado — revelou para a ATP.