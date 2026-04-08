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Quase brasileiro e fã de feijoada: quem é o próximo adversário de João Fonseca em Monte Carlo

Matteo Berrettini tem 29 anos e é o atual número 90 no ranking da ATP

João Praetzel

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