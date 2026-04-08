Quase brasileiro e fã de feijoada: quem é o próximo adversário de João Fonseca em Monte Carlo

Italiano já foi 6 do mundo. Foto por VALERY HACHE / / AFP

O próximo adversário de João Fonseca no Masters 1000 de Monte Carlo será o italiano Matteo Berrettini, atual número 90 no ranking da ATP.

Aos 29 anos, o tenista europeu conseguiu a classificação para as oitavas de final para o torneio monegasco ao fazer duplo 6/0 no russo Danil Medvedev.

Berrettini e João se enfrentaram em apenas uma ocasião. Na Copa Davis de 2024, o italiano venceu por 2 sets a 0 (6/1 e 7/5).

Ainda que esteja abaixo do brasileiro atualmente no ranking, o tenista de 29 anos já foi número 6 em 2022. A chegada ao top 10 veio após uma temporada de 2021 com seu primeiro título de ATP 500 e a final de Wimbledon, quando perdeu para Novak Djokovic.

Além disso, já foi semifinalista no US Open (2019) e no Australian Open (2022). Também chegou às quartas em Roland Garros (2021). Com 1m96cm, Berrettini é famoso por seu saque e pelo forehand. Ele tem como ídolos Roger Federer e Rafael Nadal.

Meio brasileiro, meio italiano

Ainda que não pareça, João e Berrettini têm uma semelhança. Apesar de ser italiano, o tenista europeu tem raízes brasileiros. A avó dele é nascida no Brasil. Ainda jovem, Lúcia Fogaça viajou a turismo para a Itália e conheceu o avô de Berrettini.

Com família no Rio de Janeiro, ele conheceu a culinária do Brasil e tem um prato típico como um dos preferidos.

— Eu conheço um prato famoso, a feijoada. Eu gosto muito, e ela costumava fazer quando eu era criança. É muito pesada (risos). Eu gosto como os brasileiros são apaixonados por esportes, especialmente por futebol, mas pelo tênis também — disse ao jornal O Globo em 2022.