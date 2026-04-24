Quarterback como primeira escolha, trocas e aposta do atual campeão; veja os destaques do draft da NFL

O primeiro dia do recrutamento de novos jogadores para a NFL foi realizado nesta quinta-feira (23), em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Desde 1948 o draft não ocorria na cidade, que recebeu mais de 300 mil fãs para acompanhar as 32 primeiras escolhas.
O Las Vegas Raiders, franquia com a pior campanha da última temporada, teve a primeira escolha e selecionou o quarterback Fernando Mendoza, da universidade de Indiana.
O melhor prospecto da posição, atual campeão do futebol americano universitário e vencedor do prêmio Heisman, que é dado ao destaque do College Football na temporada. Mendoza chega com altas expectativas na NFL e tem ferramentas para mostrar seu talento entre os profissionais.
Faculdade de alto nível
Diversas faculdades disputam o College Football, e algumas contam com programas de futebol americano mais qualificados do que outras. No draft de 2026, a universidade de Ohio State foi a grande vencedora.
Foram quatro jogadores selecionados nas 11 primeiras posições. Com a quarta escolha, o Tennessee Titans pegou o wide receiver Carnell Tate, que deverá ajudar no segundo ano do quarterback Cam Ward.
Depois dele, vieram três defensores. Em quinto, o edge Arvell Reese foi para o New York Giants; em sétimo, o linebacker Sonny Styles — considerado o jogador mais atlético da classe — foi para o Washington Commanders. Na 11ª posição o Dallas Cowboys selecionou o safety Caleb Downs.
Trocas na primeira rodada
Durante o draft é comum que os times realizem trocas de escolhas. Dependendo da importância da posição, as franquias trocam picks de outras rodadas e até mesmo de anos seguintes do recrutamento.
Em 2026, o Kansas City Chiefs foi o primeiro time a trocar para selecionar o jogador que queria. A franquia estava em nono, mas subiu para sexto e selecionou o cornerback Mansoor Delane, de LSU.
Na negociação, os Chiefs enviaram as escolhas 9, 74 (3ª rodada) e 148 (5ª rodada). Quem também fez um movimento importante foi o Cowboys, que selecionou Downs na 11ª posição. A escolha pertencia ao Miami Dolphins, e Dallas vinha logo na sequência. Porém, para garantir o atleta que queria, a franquia enviou a 12ª escolha e duas picks de quinta rodada.
Hawks acha substituto
Para seguir no topo, o Seattle Seahawks precisa manter o bom trabalho dos últimos anos de draft. No entanto, por ser a atual campeã do Super Bowl, a franquia teve apenas a última escolha da primeira rodada.
Durante a free agency, os Seahawks perderam o running back Kenneth Walker, MVP do Super Bowl, para os Chiefs. De olho na reposição, Seattle selecionou Jadarian Price, de Notre Dame, que pode ajudar de formas parecidas ao antecessor.
Rams de olho no futuro
Uma das escolhas mais questionáveis foi feita pelo Los Angeles Rams. A equipe foi finalista da Conferência Nacional (NFC), perdendo justamente para os Seahawks. Imaginava-se que os Rams iriam atrás de um reforço de impacto para ajudar o time a chegar ao Super Bowl na próxima temporada.
Porém, a franquia pensou no futuro e selecionou o quarterback Ty Simpson, de Alabama, na 13ª posição. O prospecto disputou apenas 14 partidas como titular e precisa de ajustes no seu jogo. A ideia dos Rams é deixá-lo como reserva por pelo menos duas temporadas e enquanto Matthew Stafford seguir em alto nível.
Veja as escolhas da primeira rodada
- QB Fernando Mendoza (Indiana) — Raiders
- Edge David Bailey (Texas Tech) — Jets
- RB Jeremiyah Love (Notrce Dame) — Cardinals
- WR Carnell Tate (Ohio State) — Titans
- Edge Arvell Reese (Ohio State) — Giants
- CB Mansoor Delane (LSU) — Chiefs
- LB Sonny Styles (Ohio State) — Commanders
- WR Jordyn Tyson (Arizona State) — Saints
- OT Spencer Fano (Utah) — Browns
- OT Francis Mauigoa (Miami) — Giants
- S Caleb Downs (Ohio State) — Cowboys
- OT Kadyn Proctor (Alabama) — Dolphins
- QB Ty Simpson (Alabama) — Rams
- G Olaivavega Ioane (Penn State) — Ravens
- Edge Rueben Bain Jr. (Miami) — Buccaneers
- TE Kenyon Sadiq (Oregon) — Jets
- OT Blake Miller (Clemson) — Lions
- DT Caleb Banks (Florida) — Vikings
- OT Monroe Freeling (Georgia) — Panthers
- WR Makai Lemon (USC) — Eagles
- OT Max Iheanachor (Arizona State) — Steelers
- Edge Akheem Mesidor (Miami) — Chargers
- Edge Malachi Lawrence (UCF) — Cowboys
- WR KC Concepcion (Texas A&M) — Browns
- S Dillon Thieneman (Oregon) — Bears
- G Keylan Rutledge (Georgia Tech) — Texans
- CB Chris Johnson (San Diego State) — Dolphins
- OT Caleb Lomu (Utah) — Patriots
- DT Peter Woods (Clemson) — Chiefs
- WR Omar Cooper (Indiana) — Jets
- Edge Keldric Faulk (Auburn) — Titans
- RB Jadarian Price (Notre Dame) — Seahawks