Quartas de final da Champions League: o que esperar de cada jogo? Assista ao podcast

Liverpool e PSG reeditam o confronto das oitavas de final da edição passada. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

As quartas de final da Champions League prometem confrontos de alto nível e equilíbrio, reunindo algumas das principais potências do futebol europeu na luta por uma vaga na semifinal.

O atual campeão Paris Saint-Germain terá pela frente o tradicional Liverpool, reeditando as oitavas de final da edição passada. No mesmo lado da chave, dois gigantes históricos medem forças no duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique.

Na Espanha, o clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid adiciona ainda mais tensão à fase decisiva, ao passo que Sporting e Arsenal protagonizam o único confronto entre equipes que ainda buscam seu primeiro título continental.

As partidas serão disputadas entre os dias 7 e 15 de abril, marcando o início da reta final rumo à decisão em Budapeste.

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