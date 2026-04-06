Quartas de final da Champions começam nesta terça; veja o que esperar e como acompanhar os confrontos

Bayern x Real é tido por muitos como uma final antecipada. Montagem sobre fotos / Alexandra BEIER e JAVIER SORIANO / AFP

Recheada de craques e grandes times, a Champions League entra em mais uma fase decisiva de sua história. A partir desta terça-feira (7), as equipes começam a disputar as quartas de final da competição europeia.

Os jogos de ida ocorrem nesta semana, enquanto a volta está programada para os dias 14 e 15 de abril. Em campo, há duelos entre gigantes e também entre clubes que buscam um título inédito. Abaixo, Zero Hora mostra o que esperar e como acompanhar os confrontos

Real Madrid x Bayern de Munique

Para muitos, uma final antecipada. Com apenas duas derrotas na temporada inteira, o Bayern vive um momento melhor e chega ao confronto com leve favoritismo, ainda mais por decidir em casa. O futebol apresentado pelo time de Vicent Kompany está entre os mais bonito da Europa, mas ainda precisará passar por gigantes para ser coroado campeão.

E o adversário que os alemães enfrentarão nesta fase do mata-mata é justamente o maior campeão europeu. Com 15 títulos, o Real Madrid vem se encontrando aos poucos desde a chegada de Arbeloa para comandar o time. Talvez seu grande reforço para esta fase seja a volta de Militão, que estava lesionado desde dezembro. Duelos como Kane, Olise e Luis Díaz x Courtois, além de Mbappé e Vini Jr. x Neuer, devem chamar a atenção nas partidas.

Ida: 16h de terça-feira (7)

16h de terça-feira (7) Onde assistir a ida: TNT, HBO Max e SBT anunciam a transmissão.

TNT, HBO Max e SBT anunciam a transmissão. Volta: 16h de quarta (15)

Sporting x Arsenal

Arsenal está invicto na Champions. Glyn KIRK / AFP

Depois de eliminar o "patinho feio" Bodø/Glimt com uma virada histórica, os portugueses entram como o azarão desta fase da Champions. Enfrentam logo o único time invicto até aqui no torneio, mas que tem histórico de tropeços.

Franco favorito, o Arsenal, assim como o Sporting, busca o título inédito da competição e, a cada ano, parece mais perto de conquistá-lo. Líder isolado da Premier League e com a defesa menos vazada da Liga dos Campeões, o time de Mikel Arteta não deve ter grandes sustos para passar pelo Sporting. Porém, todo cuidado é pouco: os Leões já mostraram seu poder.

Ida: 16h de terça-feira (7)

16h de terça-feira (7) Onde assistir: HBO Max

HBO Max Volta: 16h de quarta (15)

Barcelona x Atl. Madrid

Barça tem leve favoritismo contra o Atlético de Madrid. LLUIS GENE / AFP

Gols não devem faltar no clássico espanhol. Ambos têm média de três gols marcados e dois sofridos por partida nesta Champions. Pela La Liga, se enfrentaram no último sábado (4), quando o Barcelona levou a melhor por 2 a 1, na casa do Atlético.

Além disso, foram incríveis 36 gols nos últimos 10 confrontos entre as equipes, somando as três últimas temporadas. A superioridade nesse recorte é do Barça, que tem sete vitórias e apenas duas derrotas. São os catalães que entram como favorito neste duelo, mesmo decidindo em Madrid.

Ida: 16h de quarta-feira (8)

16h de quarta-feira (8) Onde assistir: TNT e HBO Max

TNT e HBO Max Volta: 16h de terça-feira (14)

PSG x Liverpool

Equipes voltam a se enfrentar na Champions. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

O mesmo confronto da temporada passada. Durante a campanha do título europeu em 2024/25, o time francês suou para deixar os Reds pelo caminho, nas oitavas de final, nos pênaltis. Novamente, a decisão será em Anfield.

Para este ano, o consistente PSG tem leve favoritismo diante do oscilante Liverpool. Desta vez sem Alisson, lesionado, os ingleses contam com Mamardashvili para tentar salvar o time do intenso ataque francês, que soma incríveis 104 gols em 44 jogos na temporada. Uma motivação extra para os Reds pode ser dar o último título a Salah, que deixará o clube no fim da temporada.

Ida: 16h de quarta-feira (8)

16h de quarta-feira (8) Onde assistir: HBO Max

HBO Max Volta: 16h de terça-feira (14)

Produção: Leo Bender