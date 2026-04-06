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Quartas de final da Champions começam nesta terça; veja o que esperar e como acompanhar os confrontos

Jogos de ida ocorrem nesta semana, enquanto a volta está programada para os dias 14 e 15 de abril

Zero Hora

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