Quartas de final da Champions começam nesta terça; veja o que esperar e como acompanhar os confrontos

Recheada de craques e grandes times, a Champions League entra em mais uma fase decisiva de sua história. A partir desta terça-feira (7), as equipes começam a disputar as quartas de final da competição europeia.
Os jogos de ida ocorrem nesta semana, enquanto a volta está programada para os dias 14 e 15 de abril. Em campo, há duelos entre gigantes e também entre clubes que buscam um título inédito. Abaixo, Zero Hora mostra o que esperar e como acompanhar os confrontos
Real Madrid x Bayern de Munique
Para muitos, uma final antecipada. Com apenas duas derrotas na temporada inteira, o Bayern vive um momento melhor e chega ao confronto com leve favoritismo, ainda mais por decidir em casa. O futebol apresentado pelo time de Vicent Kompany está entre os mais bonito da Europa, mas ainda precisará passar por gigantes para ser coroado campeão.
E o adversário que os alemães enfrentarão nesta fase do mata-mata é justamente o maior campeão europeu. Com 15 títulos, o Real Madrid vem se encontrando aos poucos desde a chegada de Arbeloa para comandar o time. Talvez seu grande reforço para esta fase seja a volta de Militão, que estava lesionado desde dezembro. Duelos como Kane, Olise e Luis Díaz x Courtois, além de Mbappé e Vini Jr. x Neuer, devem chamar a atenção nas partidas.
- Ida: 16h de terça-feira (7)
- Onde assistir a ida: TNT, HBO Max e SBT anunciam a transmissão.
- Volta: 16h de quarta (15)
Sporting x Arsenal
Depois de eliminar o "patinho feio" Bodø/Glimt com uma virada histórica, os portugueses entram como o azarão desta fase da Champions. Enfrentam logo o único time invicto até aqui no torneio, mas que tem histórico de tropeços.
Franco favorito, o Arsenal, assim como o Sporting, busca o título inédito da competição e, a cada ano, parece mais perto de conquistá-lo. Líder isolado da Premier League e com a defesa menos vazada da Liga dos Campeões, o time de Mikel Arteta não deve ter grandes sustos para passar pelo Sporting. Porém, todo cuidado é pouco: os Leões já mostraram seu poder.
- Ida: 16h de terça-feira (7)
- Onde assistir: HBO Max
- Volta: 16h de quarta (15)
Barcelona x Atl. Madrid
Gols não devem faltar no clássico espanhol. Ambos têm média de três gols marcados e dois sofridos por partida nesta Champions. Pela La Liga, se enfrentaram no último sábado (4), quando o Barcelona levou a melhor por 2 a 1, na casa do Atlético.
Além disso, foram incríveis 36 gols nos últimos 10 confrontos entre as equipes, somando as três últimas temporadas. A superioridade nesse recorte é do Barça, que tem sete vitórias e apenas duas derrotas. São os catalães que entram como favorito neste duelo, mesmo decidindo em Madrid.
- Ida: 16h de quarta-feira (8)
- Onde assistir: TNT e HBO Max
- Volta: 16h de terça-feira (14)
PSG x Liverpool
O mesmo confronto da temporada passada. Durante a campanha do título europeu em 2024/25, o time francês suou para deixar os Reds pelo caminho, nas oitavas de final, nos pênaltis. Novamente, a decisão será em Anfield.
Para este ano, o consistente PSG tem leve favoritismo diante do oscilante Liverpool. Desta vez sem Alisson, lesionado, os ingleses contam com Mamardashvili para tentar salvar o time do intenso ataque francês, que soma incríveis 104 gols em 44 jogos na temporada. Uma motivação extra para os Reds pode ser dar o último título a Salah, que deixará o clube no fim da temporada.
- Ida: 16h de quarta-feira (8)
- Onde assistir: HBO Max
- Volta: 16h de terça-feira (14)
Produção: Leo Bender