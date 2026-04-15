Quando ocorrem as semifinais da Champions League

Estão definidos os classificados para as semifinais da Champions League. Nos jogos desta semana, PSG, Atlético de Madrid, Arsenal e Bayern de Munique garantiram suas vagas e seguem na briga pelo título.
A próxima fase ocorre entre a última semana de abril e a primeira de maio. De um lado da chave, PSG e Bayern de Munique duelam por uma vaga na final. Do outro, o confronto é entre Atlético de Madrid e Arsenal.
Semifinais da Champions League
Ida
- Paris Saint-Germain x Bayern de Munique — 28 de abril (terça-feira), às 17h
- Atlético de Madrid x Arsenal — 29 de abril (quarta-feira), às 17h
Volta
- Arsenal x Atlético de Madrid — 5 de maio (terça-feira), às 17h
- Bayern de Munique x Paris Saint-Germain — 6 de maio (quarta-feira), às 17h
