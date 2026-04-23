Qual o duelo mais equilibrado da primeira rodada dos playoffs da NBA? No momento, cinco séries estão empatadas, enquanto outras três tiveram duas vitórias das equipes que atuaram como mandantes.

E o susto de Victor Wembanyama, afastado por conta do protocolo de concussão, pode atrapalhar o San Antonio Spurs na disputa contra o Portland Trail Blazers?

Confira as respostas no episódio desta semana do Primecast.

O PrimeCast tem episódio inédito sobre basquete e futebol americano toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.