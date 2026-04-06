Quais jogadores brasileiros selecionáveis estarão nas quartas de final da Champions League

Todos os jogos das quartas de final da Champions League terão jogadores que devem ser convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Os confrontos começam a partir desta terça-feira (7).
Brigam por vaga entre os quatro melhores da Europa: PSG x Liverpool, Real Madrid x Bayern, Barcelona x Atlético de Madrid e Sporting x Arsenal.
Alguns brasileiros importantes não disputarão esta fase da Champions por lesão: o goleiro Alisson, do Liverpool, e o atacante Rodrygo, do Real Madrid, que já está fora da temporada e da Copa do Mundo.
Quais jogadores brasileiros que estarão nas quartas da Champions League
- Marquinhos (PSG)
- Militão (Real Madrid)*
- Vini Jr. (Real Madrid)
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
*deve retornar de lesão após três meses no DM.
Quando serão os jogos
- PSG x Liverpool: ida na quarta (8), às 16h; volta dia 14, no mesmo horário
- Real Madrid x Bayern de Munique: ida na terça (7), às 16h; volta dia 15, no mesmo horário
- Barcelona x Atlético de Madrid: ida na quarta (8), às 16h; volta dia 14, no mesmo horário
- Sporting x Arsenal: ida na terça (7), às 16h; volta dia 15, no mesmo horário