Quais jogadores brasileiros selecionáveis estarão nas quartas de final da Champions League

Destaque do Brasil e do Real, Vini Jr entra em campo na terça (7), contra o Bayern. Oscar del Pozo / AFP

Todos os jogos das quartas de final da Champions League terão jogadores que devem ser convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Os confrontos começam a partir desta terça-feira (7).

Brigam por vaga entre os quatro melhores da Europa: PSG x Liverpool, Real Madrid x Bayern, Barcelona x Atlético de Madrid e Sporting x Arsenal.

Alguns brasileiros importantes não disputarão esta fase da Champions por lesão: o goleiro Alisson, do Liverpool, e o atacante Rodrygo, do Real Madrid, que já está fora da temporada e da Copa do Mundo.

Quais jogadores brasileiros que estarão nas quartas da Champions League

Marquinhos (PSG)

Militão (Real Madrid)*

Vini Jr. (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

*deve retornar de lesão após três meses no DM.

Quando serão os jogos

PSG x Liverpool: ida na quarta (8), às 16h; volta dia 14, no mesmo horário

ida na quarta (8), às 16h; volta dia 14, no mesmo horário Real Madrid x Bayern de Munique: ida na terça (7), às 16h; volta dia 15, no mesmo horário

ida na terça (7), às 16h; volta dia 15, no mesmo horário Barcelona x Atlético de Madrid: ida na quarta (8), às 16h; volta dia 14, no mesmo horário

ida na quarta (8), às 16h; volta dia 14, no mesmo horário Sporting x Arsenal: ida na terça (7), às 16h; volta dia 15, no mesmo horário











