Quais as melhores seleções do mundo? Veja o ranking da Fifa atualizado

A Fifa divulgou nesta quarta-feira a atualização do ranking mundial de seleções, trazendo mudanças importantes a poucos meses da Copa do Mundo. A principal delas é a nova liderança da França, que ultrapassou Espanha e Argentina em uma disputa bastante equilibrada.

Com 1877,32 pontos, os franceses aparecem no topo da lista, seguidos de perto pelos espanhóis (1876,40) e pelos argentinos (1874,81). A diferença entre os três primeiros colocados é inferior a três pontos, o que evidencia o equilíbrio atual entre as potências do futebol mundial.

Antes da última Data Fifa, o ranking era liderado pela Espanha, com a Argentina na segunda posição e a França em terceiro. A mudança mostra o impacto recente dos resultados internacionais e coloca os franceses novamente como referência no cenário global.

Além do topo bastante disputado, a Inglaterra segue na quarta colocação, com 1825,97 pontos. Outra alteração relevante envolve a seleção brasileira, que deixou o quinto lugar e caiu para a sexta posição. O Brasil agora soma 1761,16 pontos e foi ultrapassado por Portugal, que assumiu a quinta colocação com 1763,83.

Logo atrás, a Holanda aparece em sétimo, seguida por Marrocos, Bélgica e Alemanha, que completam o top 10.

VEJA O RANKING ATUALIZADO DA FIFA:

1º - França: 1877,32 pontos

2º - Espanha: 1876,40

3º - Argentina - 1874,81

4º - Inglaterra - 1825,97

5º - Portugal - 1763,83

6º - Brasil - 1761,16

7º - Holanda - 1757,87

8º - Marrocos - 1755,87

9º - Bélgica - 1734,71