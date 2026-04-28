PSG e Bayern se enfrentam nesta terça-feira (28) pela partida de ida da semifinal da Champions League.
O jogo ocorre às 16h, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris.
Escalações para PSG x Bayern
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaire-Emery; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.
Bayern: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany
Onde assistir a PSG x Bayern
A partida será transmitida ao vivo na TNT, HBO Max e no SBT.
