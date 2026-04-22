PSG vence Nantes (3-0) em jogo adiado e abre 4 pontos na liderança do Francês

O Paris Saint-Germain deu um passo importante em sua corrida rumo ao quinto título seguido da Ligue 1 ao derrotar o Nantes por 3 a 0 em casa nesta quarta-feira (22), em uma partida originalmente agendada para meados de março, válida pela 26ª rodada do campeonato francês.
Graças a essa vitória, o PSG amplia sua vantagem sobre o vice-líder Lens de um para quatro pontos, restando cinco rodadas para o término da competição.
O grande destaque da tarde no Parque dos Príncipes foi o georgiano Khvicha Kvaratshkhelia, que abriu o placar convertendo um pênalti aos 11 minutos e marcou o terceiro gol no início do segundo tempo (50'), praticamente garantindo o triunfo.
Entre esses dois gols, Desiré Doué marcou dele (37'), com uma assistência de Achraf Hakimi.
O Nantes havia conseguido empatar o placar provisoriamente aos 22 minutos, com um gol de Louis Leroux, que acabou sendo anulado após revisão do VAR.
Esta vitória permite à equipe de Luis Enrique reagir no campeonato após o revés sofrido neste mesmo estádio no último domingo, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Lyon.
Por outro lado, o Nantes, que atualmente é o penúltimo colocado (17º) na tabela, continua a ver suas chances de permanência na elite diminuírem e parece afundar cada vez mais rumo à Ligue 2.
Esta partida entre PSG e Nantes foi adiada em março para permitir que a equipe da capital francesa tivesse a oportunidade de focar 100% no confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea.
O time parisiense, atual campeão europeu, segue na disputa da Champions. Na próxima terça-feira, vai disputar o jogo de ida de sua semifinal contra o Bayern de Munique, que no domingo se sagrou campeão da Bundesliga.
--- Jogo adiado da 26ª rodada do Campeonato francês:
Quarta-feira, 22 de abril
PSG - Nantes 3 - 0
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. PSG 66 29 21 3 5 65 25 40
2. Lens 62 29 20 2 7 57 29 28
3. Lyon 54 30 16 6 8 45 30 15
4. Lille 54 30 16 6 8 49 34 15
5. Rennes 53 30 15 8 7 52 41 11
6. Olympique de Marselha 52 30 16 4 10 58 40 18
7. Monaco 50 30 15 5 10 52 45 7
8. Strasbourg 43 29 12 7 10 46 37 9
9. Lorient 41 30 10 11 9 40 44 -4
10. Paris Football Club 38 30 9 11 10 40 46 -6
11. Toulouse 37 30 10 7 13 41 42 -1
12. Brest 37 29 10 7 12 38 44 -6
13. Angers 34 30 9 7 14 26 40 -14
14. Le Havre 30 30 6 12 12 25 38 -13
15. Nice 29 30 7 8 15 34 56 -22
16. Auxerre 25 30 5 10 15 25 39 -14
17. Nantes 20 30 4 8 18 25 49 -24
18. Metz 15 30 3 6 21 27 66 -39
* AFP