PSG vence na visita ao Angers (3-0) em grande noite de Beraldo e fica mais perto do título

Liderado por um imponente Lucas Beraldo no meio-campo, o Paris Saint-Germain (1º) garantiu uma vitória por 3 a 0 fora de casa, contra o Angers, neste sábado (25), pela 31ª rodada da Ligue 1, e agora detém uma vantagem de seis pontos sobre o Lens (2º), que havia ficado no empate na sexta-feira, contra o Brest (3 a 3).

Os parisienses, que enfrentarão o Lens no dia 13 de maio, não deixaram escapar a oportunidade de abrir vantagem sobre seus perseguidores, graças aos gols de Lee Kang-In (7'), Senny Mayulu (39') e Lucas Beraldo (52'), que já havia participado dos dois primeiros gols.

As notícias ruins foram a saída de Achraf Hakimi no intervalo, visivelmente lesionado, apenas três dias antes do confronto pela Champions League contra o Bayern de Munique, e a expulsão de Gonçalo Ramos (74') após receber o segundo cartão amarelo.

- Rodízio completo do elenco -

A apenas três dias do jogo de ida da semifinal no Parque dos Príncipes, o técnico do PSG, Luis Enrique, pôde continuar rodando o elenco, uma estratégia que já havia utilizado com sucesso contra o Nantes na quarta-feira (vitória por 3 a 0), embora com menos sucesso contra o Lyon no domingo (derrota por 2 a 1).

Quaisquer dúvidas sobre a boa forma física dos reservas habituais e a profundidade do banco do PSG foram rapidamente dissipadas, e o clube completou sua preparação para o jogo mais importante da temporada da melhor maneira possível.

Com exceção de alguns erros menos importantes e um gol do Angers anulado por impedimento aos 22 minutos, os parisienses conquistaram uma vitória tranquila, dominando completamente o Angers (atualmente em 13º lugar na tabela, com 34 pontos) com ampla posse de bola (em torno de 80%) e um belo jogo coletivo.

A equipe foi comandada pelo zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, mais uma vez escalado no meio-campo como maestro do time, que teve como parceiro Fabián Ruiz.

Em sua primeira partida como titular em três meses após uma lesão no joelho, Ruiz foi substituído no intervalo.

Posicionado como volante, logo à frente da linha defensiva, para substituir Vitinha, afastado devido a uma inflamação no calcanhar e ainda dúvida para o jogo contra o Bayern, o brasileiro brilhou no meio-campo, impressionando com sua inteligência tática e passes precisos.

Todas as bolas perigosas passaram pelo jogador que Luis Enrique testou nesta posição há algumas semanas e que agora surge como o substituto natural de Vitinha.

- Hakimi e Hernandez se machucam -

Beraldo deu um passe sutil no penúltimo lance e outro decisivo: primeiro, lançou Achraf Hakimi nas costas da defesa do Angers, e Lee Kang-in aproveitou o passe do marroquino, superando o goleiro Hervé Koffi com um rápido cruzamento rasteiro.

Mais tarde, o brasileiro encontrou no meio da área Senny Mayul que teve tempo de girar e, imediatamente, chutou rente à trave.

Ele também lançou Bradley Barcola, que quase marcou (43'), e mais uma vez encontrou Lee Kang-in (47').

Em sua grande noite, Beraldo se envolveu em todas as melhores jogadas de sua equipe e, por fim, marcou de cabeça após um escanteio cobrado por Lee.

No entanto, a noite não foi perfeita para o PSG no Estádio Raymond-Kopa. Vários jogadores sofreram com problemas físicos.

Acharf Hakimi, que atuou como capitão da equipe na noite devido à ausência de Marquinhos, que foi poupado, foi substituído no intervalo.

Após uma longa arrancada, o marroquino, que já havia acertado a trave em uma cobrança de falta (28'), sentiu uma lesão e permaneceu agachado por alguns segundos.

Ele foi substituído no intervalo, assim como Lucas Hernandez, que várias vezes pareceu sentiu dores na coxa esquerda.

No outro jogo deste sábado, o Lyon, graças a dois gols do atacante ucraniano Roman Yaremchuk, venceu o Auxerre por 3 a 2, se mantendo na terceira colocação, que garante vaga direta na Liga dos Campeões.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):

Sexta-feira, 24 de abril

Brest - Lens 3 - 3

Sábado, 25 de abril

Lyon - Auxerre 3 - 2

Angers - PSG 0 - 3

Toulouse - Monaco

Domingo, 26 de abril

(10h00) Lorient - Strasbourg

(12h15) Rennes - Nantes

Le Havre - Metz

Paris Football Club - Lille

(15h45) Olympique de Marselha - Nice

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 69 30 22 3 5 68 25 43

2. Lens 63 30 20 3 7 60 32 28

3. Lyon 57 31 17 6 8 48 32 16

4. Lille 54 30 16 6 8 49 34 15

5. Rennes 53 30 15 8 7 52 41 11

6. Olympique de Marselha 52 30 16 4 10 58 40 18

7. Monaco 50 30 15 5 10 52 45 7

8. Strasbourg 43 29 12 7 10 46 37 9

9. Lorient 41 30 10 11 9 40 44 -4

10. Brest 38 30 10 8 12 41 47 -6

11. Paris Football Club 38 30 9 11 10 40 46 -6

12. Toulouse 37 30 10 7 13 41 42 -1

13. Angers 34 31 9 7 15 26 43 -17

14. Le Havre 30 30 6 12 12 25 38 -13

15. Nice 29 30 7 8 15 34 56 -22

16. Auxerre 25 31 5 10 16 27 42 -15

17. Nantes 20 30 4 8 18 25 49 -24

18. Metz 15 30 3 6 21 27 66 -39

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