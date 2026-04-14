PSG vence Liverpool em Anfield (2-0) e vai às semifinais da Champions

O Paris Saint-Germain, atual campeão, conquistou uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões pelo terceiro ano consecutivo ao derrotar o Liverpool por 2 a 0 nesta terça-feira (14) após a vitória pelo mesmo placar no jogo de ida em Paris, resultado que deixa o Liverpool sem nenhum título na temporada.

O time comandado pelo técnico Luis Enrique teve uma atuação sólida contra os atuais campeões da Premier League, numa partida em que seu astro, Mohamed Salah, começou no banco de reservas e entrou em campo aos 30 minutos para substituir o francês Hugo Ekitiké, lesionado.

Agora, o PSG aguarda seu adversário da semifinal, que será definido na quarta-feira, após o término do jogo entre Bayern de Munique e Real Madrid (no qual os alemães têm vantagem de 2 a 1).

Os dois gols nesta terça-feira numa noite chuvosa em Liverpool foram marcados pelo vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé: o primeiro com um chute de pé esquerdo da entrada da área (72') e o segundo empurrando a bola para o gol vazio após uma assistência de Bradley Barcola (90'+1).

- Último jogo europeu de Salah -

Após terminar a fase de grupos na 11ª colocação - o Liverpool ficou em terceiro - o atual líder da Ligue 1 eliminou o Monaco, o Chelsea e, agora, o seis vezes campeão europeu, reafirmando assim sua candidatura ao bicampeonato, um feito alcançado apenas pelo Real Madrid de Zinedine Zidane (campeão em 2016, 2017 e 2018) desde que o Milan realizou a façanha em 1990.

Nem durante os 90 minutos do jogo de ida no Parque dos Príncipes, nem durante a meia hora em Anfield disputada sem Mohamed Salah, nem durante a hora seguinte - quando o astro egípcio entrou em campo após a lesão de Ekitiké - o Liverpool conseguiu superar o goleiro russo Matvey Safonov.

A partida poderia ter tomado um rumo diferente não fosse uma bola afastada quase em cima da linha, ainda no primeiro tempo, pelo zagueiro Marquinhos, que bloqueou um chute à queima-roupa de Virgil van Dijk dentro da pequena área.

Foi uma jogada defensiva que o capitão brasileiro comemorou como se ele próprio tivesse marcado um gol.

Embora os anfitriões tenham cercado a área parisiense no segundo tempo, o maior susto para os visitantes ocorreu na metade da etapa final, quando o árbitro apontou para a marca do pênalti após o zagueiro equatoriano Willian Pacho derrubar o argentino Mac Allister. No entanto, uma revisão do VAR determinou que o contato não foi intenso o suficiente, e a decisão foi revertida.

O ídolo Salah, que disputou sua última partida europeia diante da torcida que o apoiou nas últimas nove temporadas, não conseguiu causar um impacto decisivo.

Já no PSG, outro jogador vindo do banco certamente fez a diferença: Bradley Barcola. Seu envolvimento direto nos dois gols de Dembélé pode muito bem ter servido para encerrar a passagem de Slot pelo time do norte da Inglaterra.