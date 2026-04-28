PSG vence Bayern (5-4) no jogo de ida da semifinal da Champions

Numa partida espetacular, o Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 5 a 4 pela ida da semifinal da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (28), no Parque dos Príncipes, na capital francesa.

O atual campeão europeu saiu de campo com um gosto um tanto amargo, já que chegou a abrir 5 a 2 no jogo antes dos gols do francês Dayot Upamecano (65') e do colombiano Luis Díaz (69') deixarem tudo em aberto para o duelo de volta, que será disputado na próxima semana, em Munique.

Antes dessa reação bávara, os parisienses foram ao delírio graças aos dois gols de Khvicha Kvaratskhelia (24' e 56') e Ousmane Dembélé (45+5' de pênalti e 58'), assim como a um gol de João Neves (33'), enquanto o Bayern balançou as redes no primeiro tempo com Harry Kane (17' de pênalti) e Michael Olise (41').

O confronto de quarta-feira, 6 de maio, na Allianz Arena, em Munique, vai decidir, portanto, quem estará na final do dia 30 do mesmo mês, em Budapeste, contra Atlético de Madrid ou Arsenal, que disputarão o jogo de ida de sua semifinal nesta quarta-feira (29), na capital espanhola.

- Emoção desde o início -

O primeiro 'assalto' do duelo dos pesos-pesados PSG e Bayern não decepcionou as altas expectativas que a cercavam, proporcionando gols, reviravoltas, emoção e - acima de tudo - a atmosfera inconfundível de uma grande noite de futebol europeu.

Um pênalti cometido pelo equatoriano Willian Pacho sobre 'Lucho' Díaz foi convertido pelo imprescindível Kane, que abriu o placar aos 17 minutos, registrando assim seu 13º gol nesta temporada da Champions League, ficando a apenas dois do artilheiro do torneio, o já eliminado Kylian Mbappé, do Real Madrid.

Após passarem por um susto, primeiro quando Marquinhos salvou em cima da linha um possível segundo gol dos visitantes, e depois quando Dembélé, inexplicavelmente, chutou para fora num contra-ataque em que ficou cara a cara com Manuel Neuer, o PSG finalmente respirou aliviado aos 24 minutos graças a Kvaratskhelia.

Ele recebeu a bola de Désiré Doué pela ponta, avançou em direção ao gol adversário pela ponta e disparou um chute rasteiro e cruzado, empatando o jogo.

Recusando-se a tirar o pé do acelerador, os parisienses responderam a uma bola na trave do francês Olise, aos 32 minutos, com seu segundo gol: uma cabeçada do português João Neves após uma cobrança de escanteio de Dembélé.

Olise deu um chute que passou por entre vários defensores e empatou a partida mais uma vez para o Bayern aos 41 minutos, antes de Dembélé colocar o PSG novamente em vantagem, nos últimos instantes do primeiro tempo, convertendo um pênalti (45+5').

- Upamecano e Díaz deixam tudo em aberto -

No segundo tempo parecia que o PSG garantiria a classificação para mais uma final europeia, quando a equipe ampliou a vantagem com mais dois gols.

Kvaratskhelia marcou o quarto no início da segunda etapa (56') com um chute preciso, após uma assistência de Achraf Hakimi. O astro georgiano, que agora soma dez gols nesta edição da Liga dos Campeões, consolidou sua reputação como especialista em grandes jogos, apenas um ano depois de marcar nas quartas de final, semifinais e final, levando seu time ao cobiçado troféu.

Dembélé parecia ter decretado o triunfo três minutos depois (59'), quando marcou o quinto gol com um chute rasteiro que bateu na trave antes de ir para as redes de Neuer.

Mas o Bayern não desistiu. A equipe diminuiu a diferença para 5 a 4 com dois gols em menos de dez minutos.

Primeiro, o francês Dayot Upamecano marcou de cabeça desviando um cruzamento de Joshua Kimmich (65'), antes de Luis Díaz deixar o seu (69') após receber um lançamento longo de Kane.

O gol de 'Lucho', inicialmente anulado por impedimento, acabou sendo validado após uma revisão do VAR.

A partida ganhou assim um ritmo ainda mais alucinante, com quatro gols em apenas doze minutos.

Quase no fim do tempo regulamentar, Senny Mayulu acertou a trave com um chute potente (87'), mas o placar permaneceu inalterado, preparando o cenário para o jogo de volta, que promete mais uma dose de drama.