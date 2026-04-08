Kvaratskhelia marcou golaço no segundo tempo. Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Com amplo domínio, o PSG bateu o Liverpool por 2 a 0 pela ida das quartas da Champions League. Jogando em casa, os franceses deram um show de bola e abriram vantagem no confronto com gols de Doué e Kvaratskhelia. O placar acabou barato para os ingleses.

Agora, tudo fica para Anfield, na próxima terça-feira (14). Em casa, o Liverpool precisará jogar muito mais para avançar: é preciso vencer por três ou mais gols de saldo se quiser classificar no tempo normal — se vencer por 2 a 0, o duelo vai para a prorrogação. O adversário do vencedor sai do confronto entre Bayern e Real — os alemães estão em vantagem, pois venceram na ida, em Madrid, por 2 a 1.

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Banho de bola

O domínio do PSG diante do Liverpool foi claro desde os primeiros minutos no Parc des Princes. Os mandantes comandaram o jogo com o trio de ataque: Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Foi o primeiro que abriu o placar para o Paris, logo aos 10 minutos: ele tabelou com Dembélé para, avançou e chutou uma bomba, que desviou em Gravenberch antes de encobrir o goleiro do Liverpool.

Na etapa final, o domínio francês persistiu. Aos 19 do segundo tempo, Kvaratskhelia fez um golaço. O camisa 7 tocou com João Neves e acelerou: entrou na área livre pela ponta esquerda, tirou a marcação e driblou Mamardashvili para estufar as redes.

O PSG ainda teve pelo menos outras duas chances claras de ampliar o placar no segundo tempo. Ficou no 2 a 0 diante de um Liverpool sem Salah – o egípcio assistiu a derrota do seu time do banco de reservas. A volta, em Anfield, pode trazer um novo milagre inglês ou acabar com demissão de Arne Slot, pressionado no cargo.