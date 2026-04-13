Protocolo de racismo é acionado em jogo entre Novo Hamburgo e Esportivo pelo Gauchão sub-20

A partida entre Novo Hamburgo e Esportivo pelo Gauchão sub-20, neste domingo (12) no Estádio do Vale, teve o protocolo de racismo acionado pelo árbitro Vinicius Machado. Conforme a súmula do jogo, aos 27 minutos do primeiro tempo, o atleta Filipe Maciel, do time de Bento Gonçalves, relatou que o treinador do Noia o chamou de "macaquinho".

Assim que a denúncia foi feita, as equipes foram orientadas pela arbitragem a se dirigirem para o vestiário e voltaram à campo após 13 minutos. Em um primeiro momento, Filipe afirmou que não iria registrar boletim de ocorrência, mas após orientação de seu advogado ele deve fazer o registro nas próximas horas.

— Pelas informações que foram me passadas, a parte jurídica do Novo Hamburgo, em forma de intimidação, falou para o meu irmão que, se ele ingressasse com um boletim de ocorrência, o Novo Hamburgo entraria com processo contra ele de falsa acusação de crime, falsa notícia de crime. Mas falei para ele que é para registrar. A gente vai fazer o registro e tomar as devidas providências — informou, em contato com Zero Hora, Gilberto Maciel, advogado e irmão do jogador do Esportivo.

O Novo Hamburgo nega que o técnico Gottfried Antônio Golz, também conhecido como Gott, tenha proferido qualquer termo racista e que a equipe jurídica do clube tenha pressionado o jogador adversário a não prestar boletim de ocorrência.

"De momento, estamos acompanhando o caso junto à FGF, pois o técnico Gott nos afirmou que em nenhum momento se direcionou ao atleta do Esportivo com uma fala inadequada.

Tinha 30 pessoas próximas aos dois, inclusive o Árbitro Assistente e os representantes da FGF estavam muito próximos e absolutamente ninguém ouviu nenhuma fala inadequada.

Estamos atentos aos desdobramentos!".

Em nota em seu site e nas redes sociais, o clube de Bento Gonçalves manifestou seu apoio ao jogador.

"O Clube Esportivo Bento Gonçalves acredita no relato do atleta e já está prestando todo o suporte necessário, assegurando o devido acolhimento neste momento.

Reafirmamos nosso compromisso inegociável com o respeito, a igualdade e a integridade de todos os atletas, profissionais e torcedores. O racismo não será tolerado em nenhuma circunstância", escreveu.