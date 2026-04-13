Esportes

Confusão no Vale
Notícia

Protocolo de racismo é acionado em jogo entre Novo Hamburgo e Esportivo pelo Gauchão sub-20

Lateral do time de Bento Gonçalves relatou que o técnico da equipe do Vale do Sinos teria o chamado de "macaquinho"

João Praetzel

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