Primeira zebra dos playoffs da NBA aparece no domingo; veja os resultados

Trabalho coletivo do Orlando Magic foi diferencial para vencer os Pistons. BRIAN SEVALD / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

O domingo (19) de playoffs da NBA teve a primeira zebra da rodada. Enquanto Boston Celtics, Oklahoma City Thunder e San Antonio Supers confirmaram o favoritismo jogando em casa, o Detroit Pistons foi derrotado pelo Orlando Magic.

Veja detalhes sobre os jogos abaixo.

Boston Celtics 123 x 91 Philadelphia 76ers

Domínio do início ao fim. Os Celtics venceram todos os quartos e garantiram um resultado tranquilo. A dupla Jaylen Brown e Jayson Tatum brilho, com 26 e 25 pontos, respectivamente.

Do lado dos 76ers, o time sente a falta do pivô Joel Embiid, que passou por uma cirurgia de apendicite no dia 9 de abril e ainda não há previsão de retorno. O destaque na partida foi Tyrese Maxey, com 21 pontos. O segundo jogo será na terça-feira (21), às 20h, em Boston.

Oklahoma City Thunder 119 x 84 Phoenix Suns

Um verdadeiro passeio do atual campeão da NBA. A vitória tranquila do Thunder passou pelas mãos de Shai Gilgeous-Alexander, com 25 pontos, e Jalen Williams, com 22. O jogo definido cedo possibilitou que os principais jogadores da equipe deixassem a quadra mais cedo para descansar.

Devin Booker até teve um bom desempenho pelos Suns, com 23 pontos, mas ficou desacompanhado pelo restante da equipe. O segundo duelo da série será na quarta-feira (22), às 22h30min, em Oklahoma.

Detroit Pistons 101 x 112 Orlando Magic

Líder da Conferência Leste, com mando de quadra e amplo favoritismo. Nada disso entrou em quadra para os Pistons, que perderam para o Magic, mesmo com 39 pontos marcados por Cade Cunningham.

O time visitante fez um trabalho coletivo de alto nível, com os cinco titulares acima dos dois dígitos de pontuação. Paolo Banchero se destacou com 23 pontos, enquanto Jalen Suggs foi o coração da equipe, entregando intensidade em todas as jogadas. O segundo jogo será na quarta, às 20h, em Detroit.

San Antonio Spurs 111 x 98 Portland Trail Blazers

O primeiro jogo de playoffs da carreira de Victor Wembanyama foi marcante, com 35 pontos marcados pelo pivô francês. Ele comandou o triunfo dos Spurs, que não teve muitos problemas.

Os Blazers, comandados pelo brasileiro Tiago Splitter, tiveram Deni Avdija como principal pontuado. O israelense marcou um duplo-duplo de 30 pontos e 10 assistências.

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