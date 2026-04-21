'Primeira dama' do futebol deixa vice-presidência de clube da elite inglesa após 16 anos

Chegou ao fim nesta terça-feira a marcante passagem de Karren Brady na vice-presidência do West Ham, onde esteve por 16 anos e tem como grande conquista o título da Conference League de 2022/23. Considerada a "primeira dama" do futebol, a Baronesa, como é chamada, iniciou no futebol inglês em 1993, quando foi trabalhar no Birmingham - se tornou vice-presidente da equipe em 2002, se tornando a primeira mulher a assumir o cargo.

"A Baronesa Karren Brady, vice-presidente do West Ham United, anunciou hoje sua decisão de deixar o cargo no clube", revelou o West Ham em nota oficial. "Em seus 16 anos como vice-presidente, a Baronesa Brady liderou as negociações para garantir a mudança do clube para o Estádio de Londres, supervisionando e impulsionando o processo que concretizou a transição para um estádio com capacidade para 62.500 pessoas. Sob sua liderança, o West Ham United construiu uma base de sócios-torcedores com mais de 50.000 torcedores e agora registra regularmente médias de público entre as mais altas do futebol mundial, reforçando a posição do clube tanto globalmente quanto dentro da Premier League", destacou.

A dirigente vai se dedicar nos seus interesses empresariais, às contribuições na Câmara dos Lordes, com mentoria e iniciativas de liderança, e dará continuidade ao seu papel de longa data na série televisiva The Apprentice.

"Foi um privilégio trabalhar ao lado da diretoria, da comissão técnica, dos jogadores, da equipe e dos torcedores do West Ham United. Juntos, alcançamos marcos notáveis, mas o ponto alto para mim sempre será levantar o troféu da Conference League, um momento que ficará para sempre na minha memória. Sou profundamente grata pelos relacionamentos, desafios e oportunidades que marcaram minha trajetória no clube", agradeceu Karren Brady.

"Embora este capítulo se encerre, minha paixão pelo futebol e meu compromisso em apoiar a próxima geração de líderes permanecem intactos. Desejo ao West Ham United todo o sucesso no futuro e espero acompanhar com orgulho suas conquistas futuras", completou.

Karren Brady deixa suas funções sob elogios no West Ham. "Gostaria de agradecer sinceramente a Karren pela nossa colaboração desde 2021 e por todo o trabalho que ela realizou no passado para o Clube. Sua contribuição para o crescimento do West Ham United, como o contrato de longo prazo para o Estádio de Londres, a transição de acionistas e a transferência recorde britânica de Declan Rice, foi absolutamente essencial e nem sempre totalmente reconhecida", disse o copresidente Daniel Kretínský. "Karren também é muito respeitada na comunidade de liderança da Premier League e foi uma excelente representante do nosso clube lá. Desejo-lhe muita sorte em todas as suas atividades futuras."