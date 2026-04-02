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Presidente do Barcelona se revolta com lesão de Raphinha na seleção: "Uma vergonha"

Raphinha ficará fora dos jogos decisivos da Champions League e de pelo menos quatro rodadas do Campeonato Espanhol.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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