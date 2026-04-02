Presidente da Uefa ameaça tirar Euro 2032 da Itália se estádios não forem modernizados

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, alertou a Itália, que organiza a Eurocopa de 2032 em conjunto com a Turquia, de que o país pode ficar sem o torneio se seus estádios não forem modernizados, em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport publicada nesta quinta-feira (2).
"A Euro 2032 está agendada e vai acontecer, disso não há dúvida. Espero que a infraestrutura [italiana] esteja pronta. Caso contrário, o torneio não será realizado na Itália", declarou Ceferin ao jornal esportivo.
"As autoridades políticas italianas deveriam, talvez, perguntar a si mesmas por que a infraestrutura do futebol italiano está entre as piores da Europa", acrescentou o dirigente.
Perguntado sobre a ausência da 'Azzurra' na Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva, Ceferin afirmou que "a Itália é um dos países mais importantes do futebol e voltará ao topo".
No entanto, advertiu que "o problema mais importante no futebol italiano é a relação entre a política do futebol e a política 'normal'".
No próximo mês de outubro, a Itália deve designar, os cinco estádios que sediarão os jogos da Euro 2032, mas o problema é que duas das 11 cidades que apresentaram candidaturas (Roma e Milão) sequer iniciaram a construção de novos estádios.
* AFP