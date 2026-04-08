Presidente da CAF visita Senegal após retirada do título da Copa Africana

O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, viajou a Dacar nesta quarta-feira (8), três semanas depois da decisão de retirar o título da Copa Africana de Nações (CAN) do Senegal e conceder ao Marrocos.

Motsepe anunciou no final de março que visitaria Senegal, que recebeu a notícia com indignação, e Marrocos para ressaltar a importância de "trabalhar juntos pelo desenvolvimento do futebol africano".

A viagem do dirigente se dá em meio a um contexto tenso desde a polêmica decisão de tirar o título continental da seleção senegalesa e declarar os marroquinos como campeões, depois da caótica final vencida no dia 18 de janeiro pelos 'Leões de Teranga' por 1 a 0, em Rabat.

Durante a partida, vários jogadores do Senegal deixaram o campo para protestar contra uma decisão do árbitro que, pouco depois de anular um gol senegalês, marcou um pênalti a favor do Marrocos nos acréscimos do segundo tempo.

Após 15 minutos de confusão, os jogadores senegaleses voltaram ao campo, o jogo continuou e o atacante marroquino Brahim Díaz perdeu o pênalti.

Em 17 de março, o tribunal de apelações da CAF declarou a seleção do Senegal como "excluída da final", concedendo a vitória por 3 a 0 ao Marrocos.

A Federação Senegalesa de Futebol recorreu então à Corte Arbitral do Esporte (CAS), que emitirá uma decisão em data ainda não determinada.

Em comunicado divulgado no dia 18 de março, o governo senegalês solicitou uma investigação internacional "sobre suspeitas de corrupção" na CAF.

Motsepe afirmou então que nenhum país africano estava sendo tratado "preferencialmente", enquanto elogiou a "independência" dos órgãos disciplinares do continente.