Potapova vence Pliskova e vai às semifinais do WTA 1000 de Madri

A tenista austríaca Anastasia Potapova avançou às semifinais do torneio WTA 1000 de Madri nesta quarta-feira (29), após derrotar a tcheca Karolina Pliskova por 6-1, 6-7 (4-7) e 6-3.

Potapova, atualmente na 56ª posição do ranking mundial, vai enfrentar a vencedora da penúltima partida do dia, disputada na Caja Mágica, na capital espanhola, entre a ucraniana Marta Kostyuk e a tcheca Linda Noskova.

Com esta classificação para as semifinais em Madri, a tenista austríaca alcançou o melhor resultado de sua carreira em um torneio de nível TA 1000.

"É o maior presente da minha carreira até agora. A Espanha sempre foi especial para mim. Sempre consegui obter meus melhores resultados aqui", disse Potapova, mantendo viva sua campanha no torneio em sua quinta participação na capital espanhola.

A tenista austríaca dominou a adversária no primeiro set, mas a tcheca reagiu no segundo.

Perdendo por 6-5, Pliskova salvou um match point e quebrou o saque da oponente para forçar o tie-break, que venceu, levando a partida para o terceiro set.

Nele, a austríaca - que havia eliminado a número 2 do mundo, Elena Rybakina, na rodada anterior - quebrou o saque da adversária sem perder pontos, abrindo 5-3 no placar, e em seguida fechou a partida sacando.

O outro confronto das semifinais foi definido na terça-feira e colocará frente a frente a norte-americana Haley Baptiste e a russa Mirra Andreeva.