Potapova surpreende e elimina Rybakina em Madri

Potapova é a surpresa do torneio. Jimmie48 / Divulgação/WTA

A russa naturalizada austríaca Anastasia Potapova surpreendeu o mundo do tênis feminino, no encerramento da rodada de oitavas de final do WTA 1000 de Madri, na Espanha.

Nesta segunda-feira (27), noite no Brasil e quase madrugada de terça na Europa, ela derrotou a cazaque Elena Rybakina, atual número 2 do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (10/8) e 6/4, após uma hora e 53 minutos de partida.

Campeã do Australian Open em janeiro e vencedora do WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha, há uma semana, Rybakina era ampla favorita, mas esbarrou nos 56 erros não forçados que cometeu ao longo do jogo.

Potapova, atual 56ª do ranking e que entrou na chave como lucky-loser, errou menos (43) e se beneficiou da instabilidade da adversária.

— Estou muito feliz. Tive uma segunda chance neste torneio e acho que estou aproveitando bem. Como eu disse, estou apenas curtindo estar aqui porque é muito raro você ter uma segunda chance. Essa vitória me dá muita confiança, ela é campeã do Australian Open e uma das melhores do mundo. Mas não quero parar por aqui. Quero continuar melhorando e talvez me aproximar mais dessas jogadoras — disse a jogadora, que conquistou sua oitava vitória contra uma top 10.

Duelo contra ex-número 1

Plíšková é das mais experientes do circuito. OSCAR DEL POZO / AFP

A próxima adversária de Potapova será a tcheca Karolína Plíšková, ex-número 1 do mundo, mas que atualmente é apenas a 197ª colocada. Ela passou pela argentina Solana Sierra em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/3.

Plíšková se tornou jogadora de pior ranking ao alcançar esta etapa do torneio, superando a romena Patricia Maria Tig, que em 2016 foi às quartas ocupando 134ª posição.

Outros resultados das oitavas de final feminina:

Marta Kostyuk (UCR) 2 x 0 Caty McNally (EUA) - 6/2, 6/3