Por que Oscar Schmidt nunca jogou na NBA

Um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, Oscar Schmidt faleceu nesta sexta-feira (17), em Santana do Parnaíba, em São Paulo. O ex-atleta acumulou recordes e atingiu grandes marcas com a seleção brasileira de basquete. Ele ganhou reconhecimento mundial mesmo sem ter jogado na NBA, principal liga de basquete do mundo.
E não foi por falta de oportunidade: o brasileiro foi escolhido no draft de 1984, que contou com nomes como Hakeen Olajuwon, Charles Barkley, John Stockton e Michael Jordan. Na época, o draft funcionava de forma diferente, e o New Jersey Nets, atual Brooklyn Nets, recrutou Oscar na sexta rodada.
Na época, a Fiba (Federação Internacional de Basquete) não permitia que atletas que atuavam na NBA jogassem por suas seleções. A justificativa era que o esporte nos Estados Unidos estava em um nível muito alto em relação aos outros países.
Oscar optou por continuar no Caserta, da Itália, e defender as cores do Brasil. Em 1987, por acaso do destino, o ala impôs aos Estados Unidos sua primeira grande derrota, na própria casa. Os brasileiros venceram os norte-americanos na final dos jogos Pan-Americanos, em Indianápolis, e conquistaram a medalha de ouro.
— Me ofereceram um no cut contract. Eu recusei e falei: a NBA não chega aos pés da minha seleção brasileira. Eu ia arrebentar na NBA. Eles não sabem o que perderam — declarou Oscar em entrevista à CNN em 2024.
A história de Oscar Schmidt na seleção ainda conta com cinco participações em Olimpíadas, três Mundiais, sendo bronze em 1978, nas Filipinas, e três campeonatos Sul-Americanos, conquistando ouro três vezes (1977, 1983 e 1985) e prata, duas (1979 e 1981).
Recordes de Oscar pela seleção brasileira de basquete
- Foi o atleta de basquete que disputou o maior número de olimpíadas: 5
- Maior pontuador em olimpíadas: 1.093
- Mais vezes cestinha em olimpíadas: 3
- Maior número de pontos em um jogo de olimpíadas: 55, contra a Espanha, em Seul/1988
- Maior número de pontos pela seleção brasileira: 7.693
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