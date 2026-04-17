Por que Oscar Schmidt nunca jogou na NBA

Ex-jogador fez história com a seleção brasileira. ALEX SILVA / ESTADÃO CONTEÚDO

Um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, Oscar Schmidt faleceu nesta sexta-feira (17), em Santana do Parnaíba, em São Paulo. O ex-atleta acumulou recordes e atingiu grandes marcas com a seleção brasileira de basquete. Ele ganhou reconhecimento mundial mesmo sem ter jogado na NBA, principal liga de basquete do mundo.

E não foi por falta de oportunidade: o brasileiro foi escolhido no draft de 1984, que contou com nomes como Hakeen Olajuwon, Charles Barkley, John Stockton e Michael Jordan. Na época, o draft funcionava de forma diferente, e o New Jersey Nets, atual Brooklyn Nets, recrutou Oscar na sexta rodada.

Na época, a Fiba (Federação Internacional de Basquete) não permitia que atletas que atuavam na NBA jogassem por suas seleções. A justificativa era que o esporte nos Estados Unidos estava em um nível muito alto em relação aos outros países.

Oscar optou por continuar no Caserta, da Itália, e defender as cores do Brasil. Em 1987, por acaso do destino, o ala impôs aos Estados Unidos sua primeira grande derrota, na própria casa. Os brasileiros venceram os norte-americanos na final dos jogos Pan-Americanos, em Indianápolis, e conquistaram a medalha de ouro.

— Me ofereceram um no cut contract. Eu recusei e falei: a NBA não chega aos pés da minha seleção brasileira. Eu ia arrebentar na NBA. Eles não sabem o que perderam — declarou Oscar em entrevista à CNN em 2024.

A história de Oscar Schmidt na seleção ainda conta com cinco participações em Olimpíadas, três Mundiais, sendo bronze em 1978, nas Filipinas, e três campeonatos Sul-Americanos, conquistando ouro três vezes (1977, 1983 e 1985) e prata, duas (1979 e 1981).

Recordes de Oscar pela seleção brasileira de basquete

Foi o atleta de basquete que disputou o maior número de olimpíadas: 5

Maior pontuador em olimpíadas: 1.093

Mais vezes cestinha em olimpíadas: 3

Maior número de pontos em um jogo de olimpíadas: 55, contra a Espanha, em Seul/1988

Maior número de pontos pela seleção brasileira: 7.693