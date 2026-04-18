Por que Manchester City x Arsenal pode ser considerado uma final antecipada da Premier League?

Arsenal tem seis pontos e um jogo a mais que o City. GLYN KIRK / AFP

A Premier League pode ter seu título praticamente definido neste domingo (19). O Arsenal, líder, viaja até Manchester para enfrentar o City, vice-líder, pela 33ª rodada do campeonato inglês. A partida começa às 12h30min (horário de Brasília), no Etihad Stadium.

Apesar do Arsenal liderar a competição, com 70 pontos, o Manchester City depende só de si para ser campeão. Isto porque o time, atualmente com 64 pontos, tem um jogo atrasado em casa contra o Crystal Palace, além do confronto direto.

Assim, caso supere o Arsenal e o Palace, o Manchester City tira a vantagem e fica empatado com os londrinos na ponta da tabela. O primeiro critério de desempate da Premier League é o saldo de gols, que no momento é de 38 do Arsenal contra 35 do City. A missão para os cinco jogos restantes no campeonato seria mudar esses números.

Já uma vitória do Arsenal faria o time comandado por Mikel Arteta abrir nove pontos de vantagem para o Man City, de Pep Guardiola. Como só há mais 15 pontos em disputa na temporada (cinco jogos), a equipe de Londres encaminharia o título da Premier League.

O Arsenal não vence o Campeonato Inglês desde 2003/04.

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