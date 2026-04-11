Ponte Preta volta a decepcionar sua torcida e perde do Vila Nova-GO na Série B

A Ponte Preta continua decepcionando a sua torcida, numa temporada altamente negativa. Mesmo atuando em casa, no estádio Moisés Lucarelli, perdeu por 1 a 0 para o Vila Nova-GO, neste sábado, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão. Esta foi sua terceira derrota em quatro jogos.

Com um ponto, a Ponte Preta continua na zona de rebaixamento, em 19ª lugar. Pior ainda são os seus números em 2026 - em 14 jogos acumulou 11 derrotas, dois empates e conquistou apenas uma vitória. O Vila Nova aparece com oito pontos, na briga pela liderança.

O time goiano aproveitou a má fase do time paulista e quebrou um jejum de nove jogos sem vencer fora de casa na Série B, incluindo confrontos do ano passado, num período de oito meses. Sua última vitória tinha acontecido no dia 11 de agosto de 2025 quando bateu por 1 a 0 o Paysandu, na Curuzu, em Belém (PA), com gol de Gabriel Poveda.

Os dois times iniciaram o jogo se respeitando demais. Aos poucos, porém, foi a Ponte Preta que tratou de tomar as primeiras ações ofensivas, empurrando o Vila Nova, que passou a se defender para tentar alguma escapada no contra-ataque.

O time paulista teve duas chances, com Bryan Borges, por cima do travessão, e por William Pottker, que raspou de cabeça um cruzamento de Élvis que, aliás, "pediu o jogo pra ele". Durante a semana especulou-se sua ausência, tendo em vista que estaria sem receber parte do acordo financeiro fechado com o clube.

Se faltou qualidade nas finalizações do time da casa, sobrou habilidade no gol marcado por Ryan, aos 37 minutos. Após uma inversão de bola de Janderson, o atacante dominou a bola dentro da área, balançou na frente de dois marcados e chutou no canto direito do goleiro Diogo Silva, que saltou e não evitou o gol.

No segundo tempo, a Ponte Preta voltou com uma mudança importante: Élvis, cansado, saiu para a entrada do atacante Luis Phelipe. O time ficou adiantado e ganhou em velocidade. Desta forma conseguiu quatro finalizações, com boas defesas do goleiro Helton Leite.

O time goiano respondeu com uma cabeçada do zagueiro Pedro Romano que mandou a bola no travessão, aos 11 minutos. Mas, depois disso, o jogo perdeu força e esfriou.

A grande chance do empate saiu aos 47 minutos, quando Keyvson chegou a marcar o gol após cruzamento de Diego Tavares e bate-rebate na pequena área. Apesar da festa da torcida e dos jogadores, o gol acabou anulado pelo VAR, que viu um toque de bola no braço de Brandão, antes da finalização.

Na quinta rodada, a Ponte Preta vai enfrentar o Avaí, em Florianópolis (SC) no sábado, às 20h30. No mesmo dia, às 18h30, o Vila Nova recebe o Operário-PR, em Goiânia (GO). Antes, na quarta-feira, pega o Capital-DF, pela quarta rodada da Copa Verde.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 VILA NOVA-GO

PONTE PRETA - Diogo Silva; Thalys, David Braz (Lucas Cunha), Márcio Silva e Kevyson; André Lima, Murilo (Miguel) e Élvis (Luis Phelipe); Bryan Borges, William Pottker (Brandão) e Rodriguinho (Diego Tavares). Técnico: Rodrigo Santana.

VILA NOVA-GO - Helton Leite; Elias (Willian Formiga), Pedro Romano, Caio Marcelo e Higor; Willian Maranhão, Dudu e Marquinho Gabriel; Janderson (Bruno Xavier), Ryan (Hayner) e Rafa Silva (Gustavo Puskas). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Ryan, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Murilo (PON). Pedro Romano e Higor (VIL).

ÁRBITRO - Antônio Magno Lima Cordeiro (CE).

RENDA - R$ 99.870,00.

PÚBLICO - 3.678 pagantes (4.139 total).