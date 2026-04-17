Playoffs da NBA: o que esperar dos confrontos da primeira rodada

Momento decisivo da NBA começa neste final de semana. PAMELA SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A NBA chega na primeira rodada dos playoffs neste final de semana. Serão oito confrontos, quatro de cada conferência e em séries melhor de sete.

Após as definições do torneio de play-in, a liga norte-americana de basquete chega na sua fase decisiva. Serão dois meses de disputa até a grande final, em junho.

Veja abaixo mais detalhes sobre os confrontos e as datas das partidas:

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Pelo posicionamento na tabela do Leste, este confronto deveria ser o mais equilibrado, pois reúne o quarto contra o quinto colocado. No entanto, os Cavaliers chegam com amplo favoritismo para a série diante dos Raptors.

A dupla Donovan Mitchell e James Harden tem tudo para dar certo nos playoffs. Evan Mobley e Jarrett Allen são outros dois jogadores que agregam talento para Cleveland no garrafão.

Datas dos jogos

Jogo 1: 18/4, às 21h

Jogo 2: 20/4, às 20h

Jogo 3: 23/4, às 21h

Jogo 4: 26/4, às 14h

Jogo 5: 29/4*

Jogo 6: 1/5*

Jogo 7: 3/5*

* Se necessário

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Este é um confronto com boas chances de chegar ao sétimo jogo. Para isso, será necessário que Anthony Edwards não desfalque os Timberwolves. Com lesão no joelho, o astro é dúvida para o duelo.

Do lado dos Nuggets, Nikola Jokic segue como referência da equipe. Nos playoffs da temporada passada, Minnesota eliminou Denver porque soube neutralizar o pivô sérvio.

Datas dos jogos

Jogo 1: 18/4, às 16h30min

Jogo 2: 20/4, às 23h30min

Jogo 3: 23/4, às 22h30min

Jogo 4: 25/4, às 21h30min

Jogo 5: 27/4*

Jogo 6: 30/4*

Jogo 7: 2/5*

* Se necessário e sem horário definido

New York Knicks x Atlanta Hawks

Os Knicks terminaram em terceiro no Leste e precisam ser respeitados nos playoffs. A franquia conta com um quinteto titular forte e um banco de reservas com capacidade de mudar os jogos.

Os Hawks chegaram mais longe do que o esperado e mostraram bons momentos. Porém, numa série longa contra os Knicks é improvável que consigam quatro vitórias.

Datas dos jogos

Jogo 1: 18/4, às 19h

Jogo 2: 20/4, às 21h

Jogo 3: 23/4, às 20h

Jogo 4: 25/4, às 19h

Jogo 5: 28/4*

Jogo 6: 30/4*

Jogo 7: 2/5*

* Se necessário

Los Angeles Lakers x Houston Rockets

Outro confronto do Oeste que promete equilíbrio. Para os Lakers, no entanto, será necessário acreditar em LeBron James aos 41 anos. Luka Doncic e Austin Reaves perderão jogos por lesão e isso pode ser o diferencial na série.

Destaque para o embate entre LeBron e Kevin Durant, que é a principal referência técnica de um Rockets que tem bons talentos, mas não apresenta o melhor basquete da NBA.

Datas dos jogos

Jogo 1: 18/4, às 21h30min

Jogo 2: 21/4, às 23h30min

Jogo 3: 24/4, às 21h

Jogo 4: 26/4, às 22h30min

Jogo 5: 29/4*

Jogo 6: 1/5*

Jogo 7: 3/5*

* Se necessário

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Vindo do play-in, os 76ers podem incomodar, mas precisarão de Joel Embiid no garrafão. Sem o pivô, a equipe perde força, ainda mais contra os Celtics.

A franquia de Boston tem boa parte do elenco que foi campeão há duas temporadas, com Jaylen Brown atuando em alto nível e Jayson Tatum cada vez mais recuperado da lesão que teve.

Datas dos jogos

Jogo 1: 19/4, às 14h

Jogo 2: 21/4, às 20h

Jogo 3: 24/4, às 20h

Jogo 4: 26/4, às 20h

Jogo 5: 28/4*

Jogo 6: 30/4*

Jogo 7: 2/5*

* Se necessário

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Um confronto interessante e que pode ser mais complicado do que parece. Os Spurs ficaram em segundo no Oeste, enquanto os Blazers avançaram no play-in.

Apesar da qualidade de San Antonio, Portland é um time aguerrido e bem treinado pelo brasileiro Tiago Splitter. Obviamente o favoritismo é dos Spurs, muito por conta de Victor Wembanyama.

Datas dos jogos

Jogo 1: 19/4, às 22h

Jogo 2: 21/4, às 21h

Jogo 3: 24/4, às 23h30min

Jogo 4: 26/4, às 16h30min

Jogo 5: 28/4*

Jogo 6: 30/4*

Jogo 7: 2/5*

* Se necessário

Detroit Pistons x Orlando Magic ou Charlotte Hornets

Duelo ainda aguarda a definição do play-in nesta sexta-feira (17).

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns ou Golden State Warriors