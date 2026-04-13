Play-in da NBA: horário e onde assistir aos jogos que valem vaga para os playoffs

Os últimos quatro classificados para os playoffs da NBA serão definidos no play-in, um pequeno mata-mata que reúne do 7º ao 10º colocados de cada conferência. A sétima e a oitava vagas do Leste e do Oeste serão definidas entre 14 e 17 de abril.
Serão seis jogos ao todo, três de cada conferência. No primeiro duelo, o 7º enfrenta o 8º e quem vencer avança aos playoffs como cabeça de chave número 7 e enfrenta o segundo melhor time da sua respectiva conferência.
O segundo jogo coloca o 9º contra o 10º. O vencedor avança para a terceira partida, enquanto o perdedor está eliminado.
Por fim, o derrotado do primeiro jogo enfrenta o vencedor do segundo. Quem vencer avança aos playoffs como a cabeça de chave número 8 e enfrenta o melhor time da sua conferência.
Todos os seis jogos serão transmitidos pelo Prime Vídeo.
Calendário do play-in
Terça-feira (14)
- 20h30min - Charlotte Hornets (9º) x Miami Heat (10º)
- 23h - Phoenix Suns (7º) x Portland Trail Blazers (8º)
Quarta-feira (15)
- 20h30min - Philadelphia 76ers (7º) x Orlando Magic (8º)
- 23h - Los Angeles Clippers (9º) x Golden State Warriors (10º)
Sexta-feira (17)
- 20h30min - Perdedor de 76ers x Magic x Vencedor de Hornets x Heat
- 23h - Perdedor de Suns x Trail Blazers x Vencedor de Clippers x Warriors