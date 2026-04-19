Pitta faz hat-trick e Red Bull Bragantino atropela o Remo no Brasileirão

O Estádio Cícero de Souza Marques foi palco de uma verdadeira chuva de gols na noite deste domingo. Em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão, o Red Bull Bragantino recebeu o Remo, e com direito a hat-trick de Isidro Pitta, superou o adversário por 4 a 2, se firmando na briga por G-6.
O camisa 9 do Bragantino, que já havia anotado dois gols no meio de semana pela Sul-Americana, manteve a boa fase. Com faro artilheiro, Pitta anotou três gols no duelo e saiu de campo festejado pela torcida.
Com o resultado, o Red Bull Bragantino foi a 17 pontos, ficando apenas dois atrás do Athletico-PR, primeiro time no G-6. Do outro lado, o Remo chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão, parou em oito e caiu para a vice-lanterna.
Estreando seu novo uniforme diante de sua torcida, o Red Bull Bragantino chegou a sofrer um susto logo aos seis, quando Jajá parou em grande defesa de Tiago Volpi, mas não decepcionou o torcedor presente no interior paulista.
Aos 20, Isidro Pitta recebeu cruzamento de Marcelinho, dominou e estufou as redes, abrindo o placar para o Bragantino. A vantagem, porém, não durou muito. Aos 27, Gabriel Taliari aproveitou falha de Alix Vinícius, e do meio-campo, mandou de cobertura, sem chances para Volpi, deixando tudo igual no marcador.
O bom primeiro tempo em Bragança Paulista ainda entregou muita emoção. Após muita pressão, aos 36, Matheus Fernandes recebeu lançamento de Lucas Barbosa e tocou na medida para Isidro Pitta, que de primeira, fez o segundo do Bragantino na partida, em vantagem que novamente não durou muito.
Isso porque logo em sequência, aos 38, Jajá cruzou na medida para Marcelinho, que de cabeça, mandou para o fundo do gol e empatou mais uma vez para o Remo, levando o jogo para o intervalo com 2 a 2 no marcador.
Na volta para o segundo tempo, o jogo seguiu em ritmo acelerado. Logo aos 15 segundos, Volpi lançou para o ataque e Pitta ajeitou de peito para Matheus Fernandes, que bateu para boa defesa de Marcelo Rangel. A pressão do Bragantino, porém, surtiu efeito.
Perto do relógio bater dois minutos, Vinicinho cruzou na área, Isidro Pitta antecipou Tchamba e mandou de cabeça para o fundo do gol, fazendo seu primeiro hat-trick desde 2023 e colocando o time da casa novamente em vantagem no placar, que aumentou logo em seguida.
Aos cinco, Pitta tocou para Vinicinho na área, o camisa 17 cruzou e Tchamba desviou contra a própria meta, fazendo contra o quarto do Bragantino. Após o apagão, o Remo reagiu aos 17, quando Taliari recebeu lançamento, parou em Volpi, e no rebote, Jajá diminuiu o prejuízo. Entretanto, Taliari estava impedido no início da jogada e o lance foi anulado.
Do outro lado, o time da casa teve a chance de fazer mais um aos 33, quando Sasha recebeu cruzamento de Ryan, mas chutou rasteiro, para defesa de Marcelo Rangel. Nos minutos finais, o Bragantino passou a administrar mais o resultado, e garantiu a vitória.
As equipes voltam a campo para a 13ª rodada do Brasileirão apenas no próximo final de semana. No sábado, a partir das 18h30, o Remo volta ao Baenão para encarar o Cruzeiro. No dia seguinte, é a vez do Red Bull Bragantino receber o Palmeiras, no Cícero de Souza Marques, também às 18h30.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 4 X 2 REMO
RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes (Ignacio Sosa) e Marcelinho (Ryan Augusto); Lucas Barbosa (Gustavo Marques), Isidro Pitta (Eduardo Sasha) e Vinicinho (Fernando). Técnico: Vagner Mancini.
REMO - Marcelo Rangel; Matheus Alexandre (Yago Pikachu), Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison (Zé Ricardo), Jaderson (Vitor Bueno) e Patrick; Jajá (Alef Manga), Gabriel Taliari (Gabriel Poveda) e Marcelinho. Técnico: Léo Condé.
GOLS - Isidro Pitta, aos 19, Gabriel Taliari, aos 27, Isidro Pitta, aos 36, e Marcelinho, aos 38 minutos do primeiro tempo. Isidro Pitta, aos dois, e Tchamba (contra), aos cinco minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Alix Vinicius (RBB) e Alef Manga (REM).
ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).
RENDA - R$ 120.655,00.
PÚBLICO - 4.163 torcedores.
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).