Pinheiros e Paulistano vencem fora de casa e ficam perto das quartas de final do NBB

A segunda rodada de playoffs de oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), nesta sexta-feira (24), teve Pinheiros e Paulistano abrindo vantagem de 2 a 0 sobre Rio Claro e Bauru, respectivamente.
Os dois times da cidade de São Paulo venceram jogando como visitantes e agora precisam de mais um triunfo para garantirem vaga nas quartas de final.
Com uma excelente atuação de Cauã Pacheco, de apenas 21 anos, o Pinheiros superou o Rio Claro por 88 a 79. O ala terminou o jogo com 24 pontos, cinco assistências e cinco rebotes, e foi o principal destaque da equipe comandada por Gustavo de Conti.
Já o pivô Agapy marcou 16 pontos, enquanto o armador David Sloan assinalou 12 e ainda deu três assistências.
No Rio Claro, que jogará em casa o terceiro confronto, no domingo (26), às 16h, o cestinha foi o ala-armador Gui Santos, com 15 pontos.
Siewert lidera e Paulistano fica perto da vaga
Com cinco jogadores alcançando dois dígitos de pontuação e quase 50% de aproveitamento do perímetro, o Paulistano venceu Bauru Basket por 95 a 80 e ficou a uma vitória das quartas.
Lucas Siewert foi o cestinha do jogo, com 17 pontos, além de cinco rebotes e cinco assistências. Vitinho, com 16 pontos, sete assistências e cinco rebotes, enquanto Gui Abreu conseguiu um duplo-duplo de 10 pontos e 10 rebotes, além de quatro assistências.
A terceira partida acontecerá no domingo (26), às 18h, novamente em Bauru.