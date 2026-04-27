Pinheiros é o primeiro classificado para as quartas de final do NBB

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Agapy é um dos destaques da campanha do Pinheiros. Filippo Ferrari / Divulgação/Rio Claro Basquete

O Pinheiros (SP) é a primeira equipe a chegar nas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). A classificação veio na noite de domingo (26), com uma vitória sobre o Rio Claro (SP), por 94 a 88, na prorrogação, após empate em 81 a 81.

— Foi uma serie muito dura, especialmente esse terceiro jogo diante de um adversário que cresceu muito no returno com a troca de treinador e a vinda de reforços. Conseguiu vencer adversários que irão brigar pelo título. E é bom ver Rio Claro voltando ao NBB com bom investimento. É uma cidade que respira basquete. Agora temos uma pausa e vamos conseguir programar para a próxima série do playoff — avaliou o técnico Gustavo de Conti.

Com o resultado, o time de São Paulo fechou a série melhor de cinco por 3 a 0 e agora aguarda o vencedor da série entre outros dois paulistas, Paulistano e Bauru, para saber com quem irá jogar na sequência dos playoffs do NBB.

O Paulistano lidera por 2 a 1, após a vitória do Bauru, também no domingo, por 88 a 75. O quarto jogo entre eles acontece na quarta-feira (29), às 19h30, no Ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo.

— Entramos um pouco abaixo. Era o jogo da vida deles também, então sabíamos que eles iam entrar com essa energia. Nós soubemos responder no terceiro quarto, mas temos de começar com intensidade desde o início, não deixar eles abrirem o jogo. A série está 2 a 1 para nós e temos dois jogos em casa. Eu gosto dessa chance — afirmou Lucas Siewert, que fez 17 pontos e pegou seis rebotes, mas não consegeui evitar a derrota de sua equipe.

Corinthians e Minas em vantagem

Thomas decidiu para o Corinthians. Gabriella Tayane / Divulgação/Basquete Unifacisa

Outras duas séries tiveram andamento no domingo, com Corinthians (SP) e Minas Tênis Clube (MG) abrindo vantagem de 2 a 1, sobre Unifacisa (PB) e Cruzeiro (MG), respectivamente.

Em Campina Grande, o Corinthians garantiu a vitória, por 76 a 73, com uma cesta do estadunidense Davaunta Thomas no estouro do cronômetro.

— Playoff é quem ganha três. Não adianta nada ganhar o primeiro, ganhar o segundo ou o terceiro. Você tem de ganhar três jogos. Está 2 a 1 para nós. Precisávamos vir aqui para ganhar um jogo e conseguimos — disse o armador Elinho, que terminou com 18 pontos e oito assistências.

Agora, o Timão precisa de mais uma vitória para se classificar. O jogo 4 acontecerá em São Paulo, na quarta-feira, no Ginásio Wlamir Marques.

No clássico mineiro, o Minas Tênis Clube se impôs de forma contundente, ao vencer o Cruzeiro por 101 a 74 e, se vencer o jogo 4, na quarta-feira, às 19h, em seu ginásio, na Arena UniBH, estará classificado.